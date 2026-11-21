Marta Hidalgo acompaña a laSexta Columna por Canillas, un barrio madrileño que se ha ido mejorando hasta lo que es hoy gracias a la lucha vecinal, especialmente de las mujeres, como destaca el historiador Nicolás Sesma.

La rebelión obrera de 1976 acabó impulsada también por el movimiento vecinal que consiguió transformar Canillas, el madrileño barrio de Marta Hidalgo. Hoy guía a laSexta Columna por aquella carretera antaño horrorosa en lo que era un barrio a medio hacer.

"Barrios construidos con la inmigración de los 60, construidos de cualquier manera, sin ninguna clase de equipamientos, sin centro de salud, sin biblioteca, sin ninguna clase por supuesto de parques, de centros deportivos, pero es que hablamos de calles llenas de barro, llenas de ratas", explica el historiador Nicolás Sesma.

Ahora miles de conductores circulan por Canillas sin baches y sin saber que ese lugar se mejoró gracias a la asociación de amas de casa de Marta, que logró convocar una manifestación histórica, la primera autorizada que se hizo en la España posfranquista.

Hoy barrios como el de Marta siguen luchando por la vivienda digna o por el precio de lo más básico, aunque ya no hace falta que se cuelen en el sistema.

Marta cree que el franquismo permitía asociaciones como la suya porque les consideraban "gente de pocos conocimientos, tranquilitas, pocos revoltosas". Sin embargo, Sesma reivindica el papel de las mujeres en las movilizaciones del año 76.

En este sentido, el historiador señala que la historia de la película 'El 47', sobre el robo de un autobús para reclamar que una línea pasara por Torre Baró, elimina un personaje crucial de la historia: "La primera vez que se hizo el robo fue una militante precisamente de CCOO y del PSUC, Maruja Ruiz Martos, que por cierto no aparece en la película".

"En el comité de empresa éramos seis mujeres y tres hombres. Eso se daba en muchas otras empresas, sobre todo fábricas del textil. Se han vivido cosas que la gente no se ha enterado. Esa es la pena", afirma Marta.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

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