Los detalles Los amigos de Guillem relatan una versión diferente: hablan de golpes y amenazas. Es el caso de Ana Castillo, que en su declaración destaca las amenazas de Cuevas. "Que se apartara, que si no la rajaba". Si hubo o no puño americano será una de las cuestiones clave del juicio.

Pedro Cuevas, condenado por la muerte del joven antifascista Guillem Agulló, huyó de Castellón a Alicante haciendo autostop y, posteriormente, se refugió en el aeropuerto del Altet. Se sospecha que consideraba escapar a Inglaterra. Dos días después del apuñalamiento, cinco jóvenes relacionados con el incidente se entregaron en comisarías de Valencia. José Camilo, 'El Pollo', afirmó que Cuevas enterró la navaja al día siguiente. El 14 de abril de 1993, Cuevas se presentó ante la Guardia Civil, negando haber matado a Guillem y asegurando que fue agredido con un puño americano. Sin embargo, los amigos de Guillem narran amenazas y una versión diferente de los hechos.

Pedro Cuevas, el condenado por la muerte del joven antifascista Guillem Agulló, se fue del lugar de los hechos o, mejor dicho, hasta de la ciudad. De Castellón viajó a Alicante haciendo autostop y, de allí, al aeropuerto del Altet, donde pasó un par de noches. Incluso se cree que estaba planteándose huir a Inglaterra.

Pero dos días después de haber apuñalado en el pecho a Guillem, cinco jóvenes relacionados con su muerte se presentaron en dos comisarías de Valencia. Uno de los acompañantes, José Camilo, 'El Pollo', declara que Cuevas enterró la navaja al día siguiente.

El 14 de abril de 1993, Pedro Cuevas se presentó voluntariamente ante la Guardia Civil de Alicante. En su primera declaración asegura desconocer haber dado muerte a Guillem Agulló y que, en la pelea, él mismo fue agredido con un puño americano.

Ya ante la jueza, Cuevas asegura que Guillem lo golpeó con un puño americano y que sacó la navaja para asustarlo. Pero los amigos de Guillem relatan una versión diferente: hablan de golpes y amenazas.

Es el caso de Ana Castillo, que en su declaración destaca las amenazas de Cuevas. "Que se apartara, que si no la rajaba". Si hubo o no puño americano será una de las cuestiones clave del juicio.

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