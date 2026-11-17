La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en el Pleno de la Asamblea de Madrid

El contexto Este lunes, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid anunció que denunciarán a los manifestantes "agresivos", después de que alrededor de 200 docentes se manifestasen en el lugar donde la consejera iba a realizar un acto.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado un aumento del 9,8% en la inversión para la educación concertada, becas y ayudas al estudio, con 1.537,6 millones destinados a la libertad de elección educativa y 283,8 millones para la igualdad de oportunidades. Además, se asignarán 135,5 millones para financiar jubilaciones parciales y mejoras salariales. El programa 322A busca ampliar la red pública de centros de infantil y atender necesidades educativas especiales. El presupuesto total asciende a 7.746,3 millones de euros, un 11,2% más que en 2026. Zarzalejo también abordó recientes protestas de docentes, destacando su rechazo a negociar con manifestantes violentos.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado un aumento del 9,8% en la inversión dedicada a la educación concertada, becas y ayudas al Estudio, un aumento en el que se incluyen 1.537,6 millones destinados, según la consejera, a "garantizar la libertad de elección de las familias por la educación concertada". Además, se destinan otros 283,8 millones designados a "garantizar la igualdad de oportunidades" a través de becas y ayudas.

Además de estas cantidades, se destinarán otros 135,5 millones de euros a la enseñanza concertada que irán destinados a "financiar la jubilación parcial con contrato de relevo y aplicar mejoras salariales acordadas" en el pacto que firmaron a principios de año.

Según Zarzalejo, su programa 322A incluye entre sus objetivos "mantener y ampliar la red pública de centros en infantil de 0 a 3 años", así como "desarrollar programas y proporcionar los recursos necesarios para la atención de necesidades personales de los alumnos con desventajas socioeducativas, discapacidad o altas capacidades intelectuales".

La consejera defiende que los créditos destinados a educación infantil, primaria y especial alcanzan los 1.509,9 millones de euros, lo que supone "un 9,5% más respecto a 2026, lo que gira en torno a los 130,4 millones más". En total, el presupuesto para el ejercicio se eleva a 7.746,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,2% respecto al presupuesto del ejercicio 2026.

Este anuncio llega apenas 24 horas después de que la propia Zarzalejo anunciase que denunciarán a los manifestantes "agresivos", en una jornada en la que alrededor de 200 docentes se manifestasen en el lugar donde la consejera iba a realizar un acto. Sus protestas, que han incluido entrar en el salón de actos donde se iba a celebrar el evento, llevaron a que Zarzalejo decidiera no acudir tras la recomendación de la Policía Nacional porque no podía garantizar la seguridad del evento.

La consejera Zarzalejo tacha de "agresivos" a los profesores en huelga y se niega a negociar: "Vamos a interponer denuncia por la situación de acoso"

"Una parte de este grupo de activistas ha entrado por la fuerza en el recinto, han levantado la reja de entrada, han forzado las puertas correderas y han empujado a los servicios de seguridad y a los trabajadores del centro. La UIP se ha personado y nos ha comunicado que no se podía garantizar la seguridad. El resultado de su intervención ha sido la filiación de 40 personas y la apertura de diligencias policiales por la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Siguiendo sus recomendaciones, una vez más me he visto obligada a suspender mi intervención en dicho acto. Estos altercados son los últimos de los muchos que se están sucediendo en las últimas semanas, cada vez con mayor violencia y agresividad, que no solo impiden que el Gobierno regional realice con normalidad sus funciones, sino que también perjudica gravemente la actividad de terceros", trasladó Zarzalejo en una comparecencia de prensa.

Además, destacó que no se sentará a negociar con "personas que acuden a la violencia y a la agresividad": "Con estas personas desde luego no se puede negociar. Nosotros nos sentamos a negociar, porque por supuesto queremos siempre que el sistema educativo tenga la mayor calidad en Madrid, nos sentamos a negociar con los legítimos representantes del colectivo docente, los que ellos han elegido y no con estas minorías que utilizan la violencia y la fuerza para ejercer presión, como estamos viendo en las últimas semanas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido