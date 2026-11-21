¿Qué ha dicho?"Dice que hay verificadores fuera, pero él podría haber defendido su acción de gobierno también", sentencia Inés García, presentadora del programa de laSexta, acerca de la actitud de Pedro Sánchez en el cara a cara con Feijóo.

En el programa Al Rojo Vivo, el periodista Ángel Antonio Herrera expresó su sorpresa por la estrategia de Pedro Sánchez en el debate con Alberto Núñez Feijóo, destacando la ausencia de temas como la mujer, juventud y sanidad. Herrera criticó que Sánchez no replicó a Feijóo sobre eutanasia y aborto, y Pilar Velasco lamentó la falta de discusión sobre violencia de género. Herrera también mencionó que los verificadores del debate podrían ser reemplazados por los medios de comunicación. Inés García sugirió que Sánchez, con acceso a datos de gestión, podría haber sido un verificador efectivo defendiendo su gobierno.

"No se habló nada de la mujer ni de juventud ni absolutamente de sanidad", comenta el periodista Ángel Antonio Herrera en Al Rojo Vivo acerca del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del pasado 19 de noviembre, aún sorprendido con la estrategia seguida por el presidente del Gobierno para el mismo. "No le replicó en ningún momento cuando contraatacó con la eutanasia y el aborto y Feijóo solo le dijo que las iba a cambiar", señala.

Pilar Velasco, presente en la mesa de tertulianos, recalca que tampoco se habló de "violencia de género", algo que no alcanza a entender. "En ningún momento sostuvo viveza o réplica para entrar en un contencioso que podría tener previamente ganado", insiste Herrera.

También se refiere al asunto de los verificadores, esa nueva figura que ha incluido este debate, para afirmar que eso ya lo pueden hacer y de hecho, lo hacen, los medios de comunicación.

"Hay un verificador que podría haber sido un verificador maravilloso que es el presidente del Gobierno, que es quine maneja los datos de la gestión de estos últimos ocho años, y no rebatió nada. Dice que hay verificadores fuera, pero él podría haber defendido su acción de gobierno también", sentencia Inés García, presentadora del programa de laSexta.

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