Los detalles Según el presidente, que llevará la medida al Consejo de Ministros este martes, se espera recaudar 1.400 millones de euros que servirán para financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar 52.000 viviendas y aplicar bonificaciones fiscales a casi 120.000 inquilinos.

El próximo martes se celebrará el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales, donde se aprobará la prórroga del impuesto a la banca hasta 2027. El presidente del Gobierno anunció en Onda Cero que esta medida permitirá recaudar 1.400 millones de euros, destinados a la construcción de vivienda protegida, bonificaciones fiscales para inquilinos y rehabilitación de viviendas. Con estos fondos, se planea construir más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar 52.000 viviendas y ofrecer bonificaciones fiscales a casi 120.000 inquilinos. El presidente defendió la justicia fiscal y la importancia de vincular los impuestos a las necesidades ciudadanas, como la vivienda.

Este próximo martes se celebrará el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales. Y en este apretón final del Gobierno también hay una nueva aprobación para dicho encuentro: la prórroga del impuesto a la banca para 2027.

Un anuncio que ha realizado el presidente del Gobierno en una entrevista este sábado en Onda Cero donde ha confirmado la prórroga hasta 2027 del impuesto: "Eso va a significar que vamos a recaudar 1.400 millones de euros y que vamos a destinar íntegramente a la construcción de vivienda protegida, a bonificaciones fiscales a los inquilinos y también a la rehabilitación de viviendas".

Como ha recalcado, el Ejecutivo destinará el dinero de la recaudación a la vivienda. Según los datos que manejan, con los 1.400 millones de euros se podría financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar 52.000 viviendas y aplicar bonificaciones fiscales a casi 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura.

"No creo que la banca española tenga motivos para quejarse. Cuando uno mira las cuentas de resultados, abre las expansiones de turno y ve que, entre otros sectores, la banca ha ganado su dinero con este gobierno socialcomunista que dicen algunos de la derecha. La justicia fiscal es importante. Creo que hay impuestos que tienen todo el sentido y sobre todo si los vinculamos con la principal preocupación que tiene la ciudadanía, que es la vivienda, la construcción de vivienda asequible, rehabilitación y también bonificaciones fiscales a los inquilinos, pues creo que es algo que la gente en su mayoría, voten lo que voten, comparten", ha añadido.

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