Los detalles Pedro Cuevas se ha dirigido contra la mujer que le interpelaba y ha echado a correr detrás del cámara. Pero el incidente no acaba ahí, porque unos minutos después se ha producido un segundo encuentro.

El asesinato de Guillem Agulló ocurrió en 1993, y Pedro Cuevas fue condenado a 14 años de prisión, aunque solo cumplió cuatro. 33 años después, el Equipo de Investigación de laSexta localizó a Cuevas en Valencia. Cuando la reportera del programa le preguntó sobre el caso Guillem, Cuevas respondió que no debía preguntarle nada, ya que sucedió hace más de 33 años. Durante la entrevista, Cuevas agredió a la periodista, arrancándole el micrófono y destrozándole el teléfono móvil. Dieciocho horas después del incidente, la Policía detuvo a Cuevas. El programa completo está disponible en Atresplayer.

El asesinato de Guillem Agulló sucedió en 1993. Fue condenado a 14 años de cárcel Pedro Cuevas, aunque solo cumplió cuatro años efectivos de su condena. 33 años después, Equipo de Investigación lo ha localizado.

Pedro Cuevas está en Valencia. "Eso hace más de 33 años. Entonces no me tienes que preguntar nada", ha respondido Cuevsa a la reportera del programa que le ha preguntado por el caso Guillem. Pocos segundos después, mientras la periodista sigue preguntando por su vinculación con la extrema derecha, Cuevas la agrede.

Pedro Cuevas se ha dirigido contra la mujer que le interpelaba y ha echado a correr detrás del cámara. Pero el incidente no acaba ahí, porque unos minutos después se ha producido un segundo encuentro. En este caso, en un local comercial.

Según ha contado la propia periodista, Cuevas la agrede, le arranca el micrófono y le destroza el teléfono móvil. Dieciocho horas más tarde, la Policía ha detenido a Cuevas.

*Puedes ver el programa completo en Atresplayer.

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