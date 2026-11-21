Historiadores, sindicalistas que participaron en la histórica huelga general del 76 e incluso el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, reconocen el éxito de la movilización: "Lo que venía era lo mismo que estaban pretendiendo".

Hace 50 años, el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, y su subsecretario hablaban del seguimiento de la huelga del 76 a su favor. "Rápidamente", según el historiador Nicolás Sesma, lo cifraban en "apenas medio millón de personas".

Mientras tanto, señala Sesma, "los responsables sindicales hablaban de en torno a dos millones de personas". En el término medio, los cálculos de los historiadores que dan como resultado en torno a un millón de personas en huelga, cifras "nada desdeñables" para Nicolás, si se tiene en cuenta que "la huelga todavía estaba prohibida".

En este sentido, Manuel Zaguirre, uno de los impulsores de aquella histórica huelga, considera que "si el Gobierno no democrático reconoce que más de medio millón de trabajadores se han movilizado, era un éxito".

Martín Villa, el entonces ministro encargado de la Policía, siempre ha defendido que la huelga fracasó, pero ahora, 50 años después, sí reconoce a laSexta Columna que los convocantes consiguieron lo que pretendían, porque lo que vendría después con la Transición "era lo mismo que estaban pretendiendo los organizadores de la huelga".

El pulso obrero en la calle, con la huelga general del 76 como bandera, movió decisivamente la Transición. "Del franquismo había que salir. Franco había muerto, pero no estaba claro que no hubiera franquismo, que no hubiera franquistas, como los hubo y los hay al día de hoy", comenta Nati Camacho, exdirigente de CCOO y también presente en aquella movilización.

Después se aprendió, literalmente, a votar y Adolfo Suárez tuvo que hacerse la foto con una izquierda que había demostrado que podía mover la calle. "Convencimos de que se podía vivir mejor, de que podíamos negociar", afirma Nati, que reivindica aquella huelga general del 76 como "un éxito de la oposición al régimen y de un movimiento obrero importante".

"España supo con certeza que se podía acceder a la democracia dando una lección de convivencia, de encuentro, de combatividad también al mundo entero, viniendo de un origen horrible, sembrado de odio", reflexiona Zaguirre.

Sesma defiende la importancia de estas protestas, la reacción a los atentados de Atocha y la "valentía de la sociedad civil". Sin ellas, considera que el proceso de democratización de España "probablemente habría sucedido de manera mucho más vertical y mucho más autoritaria que como fue al final".

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.