Los detalles Mientras el 'Levante-EMV' tituló: "Un miembro de un grupo nazi asesina de un navajazo a un antirracista en Montanejos", "no hay móvil político en el homicidio de Montalejos", fue el texto elegido por 'Las Provincias'.

Tras el asesinato de Guillem Agulló, dos periódicos valencianos ofrecieron versiones muy distintas del suceso. 'Levante-EMV' tituló que un miembro de un grupo nazi había matado a un antirracista, mientras que 'Las Provincias' negó un móvil político. Según el exdirector de 'El Levante', su medio adoptó el punto de vista de la víctima, mientras que 'Las Provincias', dirigido por María Consuelo Reyna, defendió tener buenas fuentes. La familia de Guillem, enfadada por la cobertura, denunció amenazas constantes y burlas, como una pancarta ofensiva en un partido de fútbol. Estos hechos intensificaron el dolor tras la pérdida.

Al día siguiente del asesinato, el padre de Guillem acude a la redacción de 'Levante-EMV'. "Titulamos: 'Un miembro de un grupo nazi asesina de un navajazo a un antirracista en Montanejos'", recuerda Pilar García, periodista del medio. Pero el 15 de abril, cuatro días después de la muerte de Guillem, Las Provincias publica una versión muy diferente del asesinato.

"No hay móvil político en el homicidio de Montalejos", fue el texto elegido por 'Las Provincias' ¿Por qué dos periódicos valencianos cuentan de forma tan distinta el asesinato de Guillem Agulló?

"María Consuelo adapta el punto de vista de la defensa y nosotros apuntamos, adoptamos en aquel momento el punto de vista de la defensa, pero de la víctima, no de los implicados en su asesinato", explica el exdirector de 'El Levante'.

Hablamos con María Consuelo Reyna, directora de Las Provincias en aquella época. "Teníamos buena información. Con buenas fuentes que cuentan la intrahistoria", se ha defendido.

Estas dos versiones enfadaron a la familia del joven que había sido apuñalado por llevar una insignia antifascista. "'Las Provincias' a Guillem lo trataba como un rojo impenitente y un independentista peligroso", lamenta.

Y desde ese momento, la familia denunció "pintadas en la puerta de casa, amenazas por teléfono sin parar". "Nosotros recibíamos llamadas constantemente al teléfono y cogías el teléfono y no había nadie detrás, pipipi.... y se cortaba".

Las burlas por la muerte de Guillem también llegaron a los estadios de fútbol. Una semana después del asesinato, durante un partido entre el Albacete y el Valencia, apareció una pancarta con ese mensaje: "Guillem, jódete".

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