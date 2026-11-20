Protesta de los profesores ante la Consejería de Educación en Madrid

Los detalles Reacción de unidad entre los docentes madrileños después de que la Consejería de Educación haya mandado un listado de prohibiciones para imponer la "neutralidad" en los centros públicos ante la huelga educativa. Los profesores llevan más de un mes en huelga sin que la consejera de Ayuso se siente a negociar. Luchan por una educación pública digna y critican las "medidas represivas" adoptadas.

El Comité de Huelga de la enseñanza pública en Madrid advierte de que impugnarán las "medidas represivas" impuestas por el Gobierno de Ayuso y que solicitarán a la Justicia "medidas cautelarísimas para paralizar los servicios mínimos".

Todo después de que este jueves, la Comunidad de Madrid remitiera a los centros públicos unas instrucciones para imponer el "deber de neutralidad" ante los alumnos, prohibiendo a los profesores utilizar las aulas, las plataformas de comunicación oficiales o las fachadas de los colegios e institutos para promover la huelga educativa que mantiene el sector desde el 14 de octubre.

El documento, dictado por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa y dirigido también a la Inspección además de a los equipos directivos de los centros, establece un listado de prohibiciones y aporta un formulario en el que cualquiera puede denunciar una supuesta falta de "neutralidad" de los docentes.

Entre las prohibiciones está por ejemplo animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas relacionadas con un conflicto político, ideológico o sindical, ni presionarles para que lo hagan. También vetan hacer comentarios, juicios de valor o señalamientos ante los alumnos o las familias.

Prohíben asimismo utilizar las plataformas oficiales de la Consejería (Raíces, Roble o EducaMadrid), las redes sociales institucionales, las circulares o las reuniones con padres para enviar manifiestos sindicales o posiciones de parte.

Tampoco se pueden usar las fotocopiadoras o el papel del centro para repartir propaganda y se prohíbe colgar pancartas, carteles o símbolos en las fachadas, vallas o espacios comunes que puedan dar a entender que el centro, a nivel institucional, se adhiere a la huelga.

Saltarse estas prohibiciones activará el régimen disciplinario de los empleados públicos, aseguran.

Los docentes reaccionan con una mayor movilización

Unas prohibiciones que han provocado si cabe una mayor movilización de los docentes que hablan ya de "censura" y de ataque al derecho a hacer huelga. Los profesores llevan en huelga indefinida desde el pasado 14 de octubre. Piden una reunión con la consejera de Educación de Ayuso, Mercedes Zarzalejo.

Hoy se han concentrado ante la Consejería de Educación para demostrar que "la lucha sigue, cueste lo que cueste".

"El profesorado no se doblega ante la consejera", asegura Guillermo Blanco (Queremos FP) recordando que "el articulo 28 protege nuestro derecho de huelga y el 20, la libertad de expresión, información y cátedra". "Seguimos en pie y vamos a defender la educación pública que están desmantelando", ha añadido.

Desde CNT, Andrea Ordóñez, condena que "esos formularios nos recuerdan a un pasado de opresión y tiranía". "La Comunidad de Madrid nos ha llamado garrapatas, pero sus tácticas de coacción no van a amedrentarnos", asegura. "Si nos quieren hacer retroceder 90 años nos recordarán como entonces", insiste recordando el "no pasarán".

Mientras, desde CCOO mandan un mensaje a las familias. "Compartimos la preocupación y lo que estamos buscando es una solución, estamos en el lado correcto de la historia", les dice Aida San Millán. "La CAM está desamparando a las familias", asegura. Y por eso, advierte, acudirán a la Justicia.

"No se va salir de la huelga con instrucciones de censura", añade insistiendo en que Zarzalejo debe presentar su dimisión e instando a Ayuso a que la cese si ella no se va.

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