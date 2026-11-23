El periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, analiza la influencia actual del expresidente en el PSOE: "La plana mayor de su consejo de ministros está en el lado de Sánchez y no en el lado de Felipe".

En una entrevista en laSexta Xplica, el exministro socialista José Bono salía en defensa del PSOE y de Pedro Sánchez y mandaba un mensaje claro a Felipe González: que recapacitara y que votase al PSOE y no en blanco, porque decía, además, que el PSOE le debe mucho a él, pero él le debe más al PSOE. Este mensaje de Bono llegaba después de que la plana mayor del Gobierno de González saliera en masa a apoyar a Pedro Sánchez en estas elecciones.

Al ser preguntado por las palabras del exministro, el expresidente del Gobierno se mostraba muy crítico con él, asegurando, además, que ya había votado. Además, y a la pregunta de si iba a reconsiderar su voto tal como le decía Bono, González aseguraba que él era un hombre serio.

"No me cabe duda de que si el PSOE pierde las elecciones y no gobierna, no a corto plazo, pero si a medio plazo habrá un cambio de liderazgo y estoy seguro de que en ese cambio sería irrelevante lo que opine Felipe González porque no pinta nada en el partido actual", afirma el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

"Felipe González tiene un apoyo irrelevante, por no decir tóxico, a la hora de asignar un apoyo dentro del PSOE actual, de la militancia actual del PSOE, de lo que piensa la mayoría de las personas del partido", añade Escolar.

Y sobre todo, apostilla, "porque cuando hablas con ellos te dicen: 'Oye, ¿cómo es posible que Felipe con lo que vivió Felipe, el tipo de oposición que recibió Felipe y las cosas que sufrió Felipe cuando él era presidente del Gobierno, se ponga a empatizar con la misma gente que le atacó en su momento'. Es como lo vive buena parte del PSOE".

Y por cierto, "los mismos que estaban con Felipe ahora están apoyando a Sánchez, excepto Alfonso Guerra. Esto es, la plana mayor de sus consejos de ministros está en el lado de Sánchez, no en el lado de Felipe", apunta y concluye Escolar.

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