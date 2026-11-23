Oriol Junqueras, líder de ERC, ha celebrado en ARV la amnistía a Carles Puigdemont. "La injusticia que ha durado tantísimos años hoy se acaba y es muy positivo. Restaurar la justicia allí donde ha imperado la injusticia es siempre una magnífica noticia y nosotros la celebramos", ha expresado.

Además, Junqueras ha reaccionado a las palabras de Pedro Sánchez en ARV, donde dijo que no aceptaría un referéndum de autodeterminación. "No sé lo que ha dicho porque mi atención está centrada en los candidatos y candidatas de Esquerra Republicana. Cuando tienes a Gabriel Rufián, ¿para qué vas a dedicar tiempo a otros candidatos? Y si es verdad que ha dicho que le da igual lo que digamos nosotros, a mí me da igual lo que diga él", ha expresado.

A la pregunta de cómo vio el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, el líder catalán ha respondido: "Cuando tienes a Gabriel Rufián como candidato, lo eclipsa todo y, por lo tanto, no podemos perder tiempo hablando de candidatos menores". "Yo lo que estoy convencido es que Esquerra Republicana hará un resultado magnífico, que esta es nuestra responsabilidad y espero que todo el mundo esté a la altura de la responsabilidad que le corresponde", ha manifestado.

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