La profesora ha advertido a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que no va a conseguir "silenciar a los profesores". "Sus últimas instrucciones no solo atentan contra todos los derechos del profesorado, sino también con la libertad de expresión", ha denunciado.

Los profesores y profesoras de la educación pública no se rinden y este lunes miles de personas se han concentrado frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Ataviada, junto a sus compañeras, con un traje similar a los del 'Cuento de la criada', María, docente de Educación Primaria, ha expresado en Al Rojo Vivo que no quieren ser "las criadas" ni de Ayuso ni de Zarzalejo y, sobre todo, no quieren que piensen "que pueden acallar" su voz.

"Las últimas instrucciones de la Comunidad de Madrid no solo atentan contra todos los derechos del profesorado como trabajadores, sino también con la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Y estamos aquí para decir que no nos van a silenciar", ha advertido.

En lo referente al documento que ha elaborado la Consejería de Educación para que en los centros públicos avisen de qué profesor o qué profesora habla en favor de la huelga o hace huelga, en teoría, para asegurarse de que exista la neutralidad ante la huelga, María ha manifestado al respecto que lo que piensan que "empezó como un insulto" y el no querer escucharles, "va mucho más allá". "Y lo que estamos defendiendo al final es la democracia y la libertad de expresión. Y lo que esperamos es que cada vez se nos sume más gente", ha declarado.

Para la maestra, se trata de una forma de acallar el pensamiento crítico en las aulas públicas madrileñas. "No solo de acallarlo, sino de crear miedo en las familias, como si en los colegios nos dedicáramos a hacer algo terrible y oscuro. Y no hay nada más bonito que alentar el pensamiento de nuestros alumnos", ha defendido.

Dentro del documento de la Consejería hay un formulario en el que se pueden denunciar algunos tipos de "incidencia", como la transmisión a los alumnos de opiniones políticas, la invitación a los alumnos para sumarse a protestas o huelgas, el señalamiento ante los alumnos o las familias sobre compañeros que hacen huelga o que trabajan, y también señala el uso de materiales didácticos o de "propaganda", así como el "uso indebido" del mobiliario o de las instalaciones del centro.

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