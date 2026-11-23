El líder de ERC ha puesto como ejemplo a "Finlandia, que era un ejemplo de modelo educativo y ahora tiene más paro que España y más deuda que Portugal". Además, también ha destacado la situación de Argentina, Chile, Paraguay y EEUU.

Oriol Junqueras, líder de ERC, ha defendido en Al Rojo Vivo que "en lugar de dedicarse a perder el tiempo los otros candidatos de otros partidos y a sacarse los ojos los unos a los otros y de criticar a compañeros de causa, es mejor que se dediquen a recordar que allí donde gobierna la extrema derecha y la derecha extrema solo reparten ruina y miseria".

Así, el político ha señalado que "Finlandia era un ejemplo de modelo educativo y ahora tiene más paro que España y más deuda que Portugal". Además, Junqueras ha destacado que "Argentina ha visto cómo en dos años han cerrado 335.000 empresas, Chile ha reducido las pensiones en un 70%, en Paraguay un banco se ha llevado por delante los ahorros de más de la mitad de la población del país y en Estados Unidos el tipo de interés hipotecario está en el 7,4%".

"Esto es lo que hace la derecha, la derecha extrema y la extrema derecha. Y mejor que los candidatos que se dicen progresistas se dediquen a denunciar esto y no a meterse con otros partidos que les pueden ayudar algún día, como les hemos ayudado tantas veces", ha manifestado.

Por otro lado, ha reaccionado a las palabras de Pedro Sánchez en ARV, donde dijo que no aceptaría un referéndum de autodeterminación. "No sé lo que ha dicho porque mi atención está centrada en los candidatos y candidatas de Esquerra Republicana. Cuando tienes a Gabriel Rufián, ¿para qué vas a dedicar tiempo a otros candidatos? Y si es verdad que ha dicho que le da igual lo que digamos nosotros, a mí me da igual lo que diga él", ha expresado.

En lo referente a si exigirán la gestión del IRPF si fueran imprescindibles para formar gobierno, Junqueras ha señalado que en su partido siempre defenderán "a la sociedad catalana y a los trabajadores y a las trabajadoras". "Por lo tanto, nunca renunciaremos a nada, nunca renunciaremos a ningún derecho social, nunca renunciaremos a ningún instrumento que pueda mejorar la vida de nuestra sociedad y de nuestra economía", ha subrayado.

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