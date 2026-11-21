En laSexta Xplica
El mensaje de Bono a Felipe González: "No puede ser que los que te quisieron meter preso se beneficien de que digas que no votas a Sánchez"
El exministro ha pedido al expresidente que "no sea tonto". "Vota a Pedro. Te vas a sentir mucho mejor. Tú no eres un tipo soberbio, tú eres uno de los nuestros", ha expresado en laSexta Xplica.
José Bono ha aprovechado su entrevista en laSexta Xplica para lanzar un mensaje a Felipe González, una persona que, ha dicho, él ha "venerado" y de la que ha tenido "un concepto verdaderamente increíble".
"A mí se me saltaron las lágrimas en un mitin en el año 1986, no se me olvidará nunca. Felipe González para mí ha sido un referente extraordinario, pero a él lo votaron millones de españoles no por él, que no lo conocían en el 82, sino por el PSOE. Sin el PSOE, Felipe González sería como yo, como tú, sería apenas nada. El PSOE le debe a Felipe González muchísimo, pero Felipe González le debe al PSOE mucho más", ha manifestado.
Así, el exministro de Defensa ha reconocido que le "dolió mucho" el día que escuchó al expresidente del Gobierno decir que no iba a votar a Pedro Sánchez, tras lo que se ha dirigido a él directamente: "Se te quiere, se te venera en muchísimos ámbitos, pero no puede ser que tus enemigos, los que te quisieron meter preso, los que sabes que te calumniaron y muy gravemente, se beneficien electoralmente ahora de que tú digas que no votas a Pedro".
De esta forma, el socialista ha pedido a Felipe González que "no sea tonto". "Vota a Pedro, que te vas a sentir mucho mejor. Tú no eres un tipo soberbio, tú eres de los nuestros y nosotros somos los tuyos", ha reclamado, tras lo que ha insistido en pedirle que vote al actual líder del Ejecutivo, ya que, ha defendido "se lo merece".
"Y además, España lo necesita. Y tú has dado muestras de patriotismo suficientes. Yo tengo 76 años, tú alguno más. Los años a veces nos hacen perder un día la cabeza, pero perderla un día es mucho mejor que perderla toda la vida. Gracias y perdona por habértelo por aquí, pero es que estamos en campaña", ha concluido.
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