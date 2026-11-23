La periodista Natalia Junquera analiza la polémica entre Felipe González y el exministro José Bono después de que este le dijera a Felipe González que recapacitara y votara al PSOE.

En una entrevista en laSexta Xplica, el exministro socialista José Bono mandaba un mensaje claro a Felipe González: que recapacitara y que votase al PSOE y no en blanco: "No puede ser que los que te quisieron meter preso se beneficien de que digas que no votas a Sánchez".

El expresidente ha contestado de forma muy tajante cuando los periodistas le preguntaron si ha reconsiderado su voto: "Yo soy una persona seria".

Estas declaraciones de González "de ironía y de mala leche", afirma la periodista Natalia Junquera de El País, "prueba hasta qué punto le ha hecho daño que ya no Sánchez, sino que Bono le dijera lo que le dijo".

Además, analiza Junquera que de todos los intentos que ha tenido el PSOE para intentar captar el voto moderado y de centro, "la aparición de Bono en la campaña electoral es uno de los más eficaces".

Por último, y tras decir Felipe González que ya ha votado y que el voto es secreto, Junquera recuerda que "ya sabemos perfectamente lo que opina porque él mismo llegó a decir en una comparecencia que él no va a votar al PSOE mientras el secretario general del PSOE sea el actual secretario general del PSOE".

Sin embargo, "eso le hace más daño a él que a Pedro Sánchez porque al hacer esas críticas en público se retrata más a sí mismo que a Pedro Sánchez", añade y concluye Junquera.

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