El periodista José Enrique Monrosi reacciona a la polémica entre José Bono y Felipe González, después de que el exministro animara al expresidente a recapacitar y a que votase al PSOE y no en blanco como había dicho.

Tras la polémica entre José Bono y Felipe González, en la cual el primero le decía a través de una entrevista en laSexta Xplica que recapacitase y votara al PSOE este 29N, Cándido Méndez, ex secretario general UGT, asegura que Felipe González hace más por el PSOE pidiendo el voto en blanco que Bono, porque "lo que hace Bono es un acto de sumisión a Pedro Sánchez".

Sin embargo, el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, no está nada de acuerdo con esto, ya que, además, en una intervención anterior señalaba que "Felipe González había traicionado a todos y cada uno de los principios con los que se comprometió un día": "Ya traicionó también a toda una generación de españoles, a la generación de mis padres, con uno de los gobiernos que está sin duda en el pódium de la corrupción de este país, en el que hubo terrorismo de Estado", decía.

Y después, añadía el periodista, "traicionó a la izquierda y le faltaba por traicionar a su partido, que ya lo lleva haciendo en los últimos tiempos". Por tanto, subraya ahora, dirigiéndose al exsecretario de UGT, que "el que algunos hayáis evolucionado ideológicamente de la mano de Felipe González no implica que hoy Felipe González si es una referencia para alguien en este país desde luego no es para la gente ni del Partido Socialista ni para la gente de izquierda".

"Son Feijóo, Abascal, Rajoy, Aznar y todos los medios de derecha los que reivindican a Felipe González", concluye Monrosi. En el vídeo podemos ver no obstante ambas opiniones.

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