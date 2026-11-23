El contexto En laSexta Xplica, José Bono lanzó un mensaje al expresidente del Gobierno: "Vota a Pedro. Te vas a sentir mucho mejor. Tú no eres un tipo soberbio, tú eres uno de los nuestros".

El expresidente Felipe González respondió a José Bono, exlíder del Congreso, quien le instó a no "hacer el tonto" con su voto en las elecciones del 29 de noviembre, recordándole que debe más al PSOE de lo que el partido le debe a él. González afirmó que ya ha votado y se considera una persona seria, a diferencia de otros. Bono había criticado a González por sus comentarios sobre el presidente Pedro Sánchez, sugiriendo que no votaría al PSOE. En un mitin, Bono defendió su apoyo a Sánchez, lamentando las críticas que reciben quienes lo respaldan, y animó a González a votar por él, asegurando que se sentiría mejor y que España lo necesita.

El expresidente Felipe González respondió este lunes al expresidente del Congreso José Bono, quien le pidió que no hiciera "el tonto" con su voto en las próximas elecciones del 29 de noviembre. "El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", defendió en laSexta Xplica.

"Yo ya he votado. Soy una persona seria, no como otros", señaló. Así lo afirmó González al ser preguntado por las palabras de Bono en unas declaraciones a Antena 3.

González responde así después de que Bono, en un mitin, se dirigió al expresidente para pedirle que no haga "el tonto". "Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", destacó Bono respecto a sus críticas hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta el punto de decir que no votará al PSOE el 29 de noviembre.

El mensaje de Bono a Felipe González: "No puede ser que los que te quisieron meter preso se beneficien de que digas que no votas a Sánchez"

En laSexta Xplica, Bono defendió que votará "con más fuerza" que con la que votó por Zapatero o Felipe González. "Quienes apoyamos a Pedro somos vilipendiados. De nosotros se publican infamias, mentiras y calumnias, pero a los que están en contra de Pedro no les tocan", lamenta.

"Vota a Pedro, que te vas a sentir mucho mejor. Tú no eres un tipo soberbio, tú eres de los nuestros y nosotros somos los tuyos. Y además, España lo necesita. Y tú has dado muestras de patriotismo suficientes. Yo tengo 76 años, tú alguno más. Los años a veces nos hacen perder un día la cabeza, pero perderla un día es mucho mejor que perderla toda la vida", añadió Bono.

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