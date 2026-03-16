Los asesinos de Francisca Cadenas llevaban su cartel de desaparecida en el coche: “No la vais a encontrar. Que le den por culo”

Los detalles La UCO puso micrófonos en la vivienda y en los coches de Julián y Manuel. En los audios captados, el hermano menor seguía "sexualizando" a la víctima ocho años después.

Julián González, conocido como 'El Juli', fue grabado por la UCO mientras hacía comentarios despectivos sobre Francisca Cadenas, desaparecida desde 2017. Las grabaciones revelaron que 'El Juli' y su hermano Manuel seguían sexualizando a la víctima años después de su desaparición. En febrero de 2025, 'El Juli' mostró un cartel de Cadenas a un compañero, haciendo comentarios vejatorios. La UCO descubrió que los restos de Cadenas estaban ocultos en la casa de los hermanos. 'El Juli' confesó el crimen, exculpando a su hermano, y ambos fueron detenidos y encarcelados sin fianza por el asesinato de Cadenas.

Julián González, más conocido como 'El Juli' llevaba un cartel sobre la desaparición de Francisca Cadenas en su coche, e incluso habló de ella con un compañero de trabajo al que llevó en su vehículo el 4 de febrero de 2025: "Mira la que desapareció en mi calle, por si le quieres ver el careto".

Esa conversación, al igual que otras que mantuvieron los hermanos, se han conocido gracias a que la UCO colocó micrófonos en la casa de ambos y también en sus coches, unos audios a los que ha tenido acceso 'El Periódico', en los que 'El Juli', hablando solo en su vehículo, llega a presumir de que no van a encontrar a la víctima, y añade: "Que le den por culo".

Además, en las grabaciones, incluidas en el sumario del caso, los agentes comprobaron que los asesinos de Francisca Cadenas seguían haciendo referencia a zonas íntimas de la mujer y la seguían "sexualizando" ocho años después de su desaparición. "Cuando el investigado (Julián) recuerda a la desaparecida, lo hace en un contexto sexualizado, hablando siempre en tiempos verbales pasados y aportando una descripción gráfica de las partes íntimas de Francisca", señalan los investigadores de la UCO en los informes que presentaron al juez en el tribunal instancia número 1 de Villafranca de los Barros.

Según indican dichos informes, fue el 4 de febrero de 2025 cuando 'El Juli' salió de su casa y vio unos carteles con la fotografía de Cadenas que habían dejado frente a la puerta de su casa y sobre su coche. Así, cogió uno de ellos y, dentro de su vehículo, expresó: "Vamos a ver, Francisca, ¿dónde vas?". Ese mismo día, llevó en su coche a un compañero de trabajo, al que le mostró el cartel de desaparecida con la foto de la víctima, y cuando el hombre le preguntó que si la conocía, Julián González respondió: "Es vecina mía, cojones, ¿no la voy a conocer?".

Tras ello, realizó comentarios vejatorios sobre Francisca y otras mujeres, a las que "cosifica", tal y como subrayan los investigadores de la UCO. En un momento dado, 'El Juli' le dijo a su compañero, migrante: "En tu país, con las moras no hay problema, Se ponen una 'mijina tontas' y le sacudes dos ostias".

Un día después, el 5 de febrero de 2025, ya solo en su vehículo y con el cartel de Francisca Cadenas en su interior, 'El Juli' pronunció unas estremecedoras palabras: "No vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, no la vais a encontrar. Que le den por culo".

Unos meses después, en concreto en mayo de 2025, la familia de la víctima y vecinos acuden a la colocación de la placa "Travesía Francisca Cadenas" en la calle donde desapareció la mujer. Ese día, también solo en su coche, y sin ser consciente de que está siendo grabado, 'El Juli' pronunció: "Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh?" , tras lo que hace referencia a partes íntimas del cuerpo de la víctima.

Por su parte, Manuel González, el otro acusado, también fue grabado en su coche, y el 28 de octubre de 2025, tras hablar con su hermano, dijo en alto: "O la tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca". Según la interpretación de la UCO, así hacía alusión a "una cierta obsesión de Julián con Francisca", según la interpretación de la Guardia Civil.

Además, en otra de las conversaciones, en un momento en el que en el pueblo se comentaba que había avances en la investigación y que iba a resolverse el crimen, Julián le dijo a su hermano: "Van a por ti y ya está, van a por ti", a lo que su hermano mayor le respondió: "Van a por los dos". En esa grabación, se escucha cómo, instantes después, Manuel trata de tranquilizar a su hermano: "Juli, no te comas el coco. Están buscando, pero no tienen pruebas ningunas ni 'ná' y están intentando arrascar donde sea, buscar pruebas sin motivo, sin ná ni ná".

"Lo del rincón me da mal rollo"

En un momento en el la UCO ya tenía serias sospechas sobre los hermanos, un audio es clave para determinar que el cuerpo de Francisca Cadenas podía estar en su casa. Y es que, en una conversación entre ambos, 'El Juli' expresó a su hermano: "Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando".

"Juli, no empieces a comerte el coco...", le respondió Manuel, una grabación sobre la que los agentes de la OCU destacaron en el sumario "la preocupación mostrada por Julián" por "el rincón", unas palabras con las que podría estar haciendo referencia "al lugar donde pudieran tener oculto los restos de Francisca Cadenas".

Finalmente, el pasado miércoles, la Guardia Civil encontró los restos óseos de Francisca Cadenas en una arqueta situada en el patio de la casa de los hermanos. Tras ellos, 'El Juli' confesó haber cometido el crimen y exculpó a su hermano, quien tenía la coartada de que el día del asesinato estuvo en el hospital cuidando de su padre.

Fue ya el sábado cuando levantó el secreto de sumario y tras tomar declaración a los acusados, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, quien, según la autopsia preliminar, fue asesinada a golpes y descuartizada. Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo y, cuando supieron que estaban siendo investigados, destruyeron sus móviles y los tiraron a la basura.

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