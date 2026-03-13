La arqueta donde encontraron los restos de Francisca Cadenas: en un patio bajo macetas y una lavadora a 23 metros de su casa

Los detalles Después de picar las paredes y el suelo de la casa, los agentes hallaron bajo el suelo del patio unos huesos que, poco después, se identificaron como los de Francisca Cadenas. Para ello, se usaron perros especializados en la localización de cadáveres.

Este viernes se han difundido imágenes del interior de la casa de los hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, desaparecida desde 2017. La Guardia Civil encontró sus restos bajo una arqueta, cubierta con cemento, plantas y una lavadora. Julián, uno de los hermanos, confesó el crimen y exculpó a su hermano. Los agentes, tras picar paredes y suelo, hallaron los huesos de Francisca con ayuda de perros especializados. Durante el registro, los hermanos permanecieron esposados en el salón. La casa fue precintada y el pueblo sigue conmocionado, ya que los restos estaban a solo 23 metros de la vivienda de Francisca.

Este viernes, por primera vez, hemos podido ver imágenes del interior de la casa de los hermanos detenidos por la desaparición y crimen de Francisca Cadenas, de la que nada se sabía desde hace nueve años, desde 2017. Son imágenes conseguidas en exclusiva por 'Espejo Público'.

Es importante, porque la Guardia Civil localizó los restos de Francisca bajo una arqueta. Para tener acceso, los agentes tuvieron que retirar cemento, plantas y hasta una lavadora que cubría esta zona de la casa. Para tratar de ocultar el lugar donde enterraron el cadáver de la mujer.

Hay que recordar que en la vivienda registrada viven los dos detenidos, que son hermanos. Uno de ellos, Julián, ya ha confesado la autoría del crimen y, además, ha exculpado a su hermano 'Lolo'.

Después de picar las paredes y el suelo de la casa, los agentes hallaron bajo el suelo del patio unos huesos que, poco después, se identificaron como los de Francisca Cadenas. Para ello, se usaron perros especializados en la localización de cadáveres.

La fosa donde estaban los restos de la mujer está en una zona de paso, donde colocaron además estas macetas e incluso una lavadora para ocultar cualquier rastro. En las 12 horas de registros de la jornada del jueves, 'Juli' y 'Lolo', como los llamaban en el pueblo, esperaban sentados en el salón, con la cabeza agachada y las esposas puestas.

La vecina de al lado de los hermanos detenidos vivió sobrecogida cada minuto de estos registros. Muy duro descubrir con quién ha estado cruzándose cada día.

En las fotografías del patio de los dos hermanos, tomadas desde la casa de al lado, se ve el despliegue de agentes, de material para el registro y hasta la recogida de pruebas. Porque este viernes los agentes de criminalística han regresado a la casa para hacer una nueva inspección ocular con los perros. Durante más de cuatro horas han estado trabajando.

La puerta de la casa ha quedado ya precintada mientras, en el pueblo, reina todavía una sensación de irrealidad porque Francisca Cadenas ha estado estos nueve años a solo 23 metros de su casa.

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