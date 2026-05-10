Los virus más peligrosos del mundo: el hantavirus, entre los más mortíferos con una letalidad del 30 o 40%

Los detalles Para medir su peligrosidad, hay que tener en cuenta factores como su alta transmisibilidad o su letalidad. En el COVID, hace seis años, se unieron ambas cosas.

El reciente brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha reavivado recuerdos de la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando el mundo enfrentó cuarentenas y millones de infectados. Los virus, ya sean antiguos o emergentes como el coronavirus, se evalúan por su capacidad de transmisión y letalidad. La gripe estacional, por ejemplo, puede permanecer en el aire durante horas, mientras que el hantavirus y el ébola son altamente letales pero requieren contacto estrecho para propagarse. Además, virus transmitidos por mosquitos, como el dengue, están presentes en Europa. Aunque el COVID-19 combinó alta transmisión y letalidad, no todos los virus logran tal impacto.

El hantavirus que se ha originado en el crucero MV Hondius ha hecho que no pocos recuerden lo que sucedió en 2020. Lo que pasó hace seis años, cuando el COVID provocó una pandemia a nivel global con cuarentenas, confinamientos y millones de personas víctimas de un virus desconocido hasta ese momento. Y es que hay muchos, millones, miles de millones, que o bien se conocen desde hace años o son emergentes como el coronavirus.

Para elaborar un ranking de los más letales, hay que poner en la mesa un par de parámetros. Uno es la capacidad de transmisión del virus y ahí es donde aparece la influenza aviar.

"El mayor miedo es que pase de animal a humano", afirma Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS.

En cuanto a dicha capacidad de transmisión, la gripe estacional es capaz de mantenerse en el aire con pequeñas partículas durante minutos e incluso horas sin perder su potencial infeccioso.

El otro parámetro a valorar es la letalidad. Hay dos que destacan por encima del resto... y uno de ellos es el hantavirus: "Tanto él como el ébola son terribles para los infectados, pero su alta mortalidad no es la misma que su potencial de contagio".

Y es que el porcentaje de letalidad es del 30 o del 40%. Lo bueno, que para que haya un contagio el contacto ha de ser muy estrecho e íntimo. Además, las cuarentenas y las medidas de prevención de los infectados suelen funcionar.

Luego están los virus que se propagan a través de vectores, como el dengue, el del Nilo o el Zica: "Son transmitidas por mosquitos y ya las vemos por Europa".

El COVID, en ese sentido, fue un caso excepcional en el que la alta transmisión se unió a una gran letalidad, con una mutación extraordinaria para un virus contra el que ni había tratamientos ni vacunas.

"Podemos tener virus que emergen, pero no todos dan el salto del COVID", cuenta el epidemiólogo.

Con el COVID más que presente en la memoria es normal que el hantavirus devuelva a muchos al pasado... pero un brote epidémico descontrolado no es tan sencillo.

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