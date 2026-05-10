Mario Viciosa: "Las afirmaciones desafortunadas de la última semana nos devuelven de golpe al siglo XIV con el dibujo de un barco de apestados"

El periodista ha contrastado estas afirmaciones con "un proceso técnico y científico propio del siglo XXI" como el que está realizando el Gobierno coordinado con la OMS y otros países.

No todo el mundo ha recibido con los brazos abiertos la llegada de los pasajeros del MV Hondius a España. De hecho, la oposición española ha cargado duramente contra el Gobierno cuando el Ejecutivo nacional ha desplegado una operación coordinada con más de una veintena de países para garantizar el éxito del fondeo de la embarcación y del traslado de sus pasajeros.

Precisamente al respecto de esta situación se ha manifestado el periodista Mario Viciosa en laSexta: "Estamos abriendo un proceso técnico y científico propio del siglo XXI y algunas de las afirmaciones desafortunadas de la última semana nos devuelven de golpe al siglo XIV con el dibujo de un barco de apestados, literalmente como si tuvieran la peste".

"Estamos hablando de personas asintomáticas, pero aunque estuvieran enfermas y hubiera más fallecimientos vemos que hay capacidad para gestionarlo", ha afirmado.

Además, Viciosa ha hecho hincapié en que en esas afirmaciones que nos llevan al siglo XIV se han incluido a las ratas, una preocupación que ha manifestado sin rigor científico el presidente canario Fernando Clavijo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.