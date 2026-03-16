El audio de la UCO en el que los asesinos de Francisca Cadenas revelan su "obsesión": "La tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca"

Los detalles El excelente trabajo de la UCO deja audios que incriminarían a los hermanos Julián y 'Lolo' en el brutal asesinado de su vecina, Francisca Cadenas. Los agentes pusieron micros en su casa y en sus coches. Unos audios que muestran cómo los asesinos se iban viendo acorralados.

Julián y Manuel 'Lolo' González han sido detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas, desaparecida hace más de nueve años. La UCO de la Guardia Civil reabrió la investigación en Hornachos, colocando micrófonos en sus coches y viviendas. Las grabaciones revelaron la obsesión sexual de Julián con Francisca, quien fue asesinada y sepultada en el patio de la casa de los acusados. Las conversaciones de los hermanos mostraban su creciente ansiedad, creyendo que nadie los escuchaba. Finalmente, el 11 de marzo, la UCO halló los restos de Francisca en la vivienda. Ambos hermanos están en prisión provisional, a la espera de juicio.

A Julián y a 'Lolo' González les gustaba hablar, mucho. Lo hacían en el coche, en la casa y por teléfono. En compañía de terceros, entre ellos y en soliloquios. Y esas conversaciones han sido clave para detenerles por el asesinato de Francisca Cadenas. La llegada de la UCO a Hornachos para reabrir la investigación de su vecina, desaparecida hacía más de nueve años, sacudió a los hermanos.

La UCO de la Guardia Civil colocó micrófonos en la casa y en los coches de los dos hermanos. Un trabajo meticuloso de los agentes que dio frutos. Con las escuchas ya puestas, los agentes se dejaron ver por el pueblo. Los hermanos observaron desde su casa, por ejemplo, la recreación de los investigadores de la noche en la que Francisca desapareció, a solo unos metros de su vivienda. Los nervios de Julián y 'Lolo' aumentaban, mientras el pueblo se volvía a llenar de carteles con la foto de la víctima.

El auto destaca que Julián llevaba uno de esos carteles con la foto de Francisca en su coche. Lo arrancó de la calle y entró con él visiblemente molesto al coche. Era el 4 de febrero de 2025. Los investigadores destacan ese momento, en el que Julián creyendo que nadie le escucha empieza a hablar de las partes íntimas de la mujer y murmura: "vamos a ver, Francisca, ¿dónde vas?".

Los audios reflejan su obsesión con Francisca y su misogínia. Sexualizaban a la víctima incluso ocho años después. Los audios son parte del sumario que ha avanzado el equipo de investigación de Prensa Ibérica.

Ese mismo día, Julián lleva en su coche a un compañero de trabajo migrante. En la conversación grabada, se escuha el ruido del papel y cómo Julián le comenta a su amigo: "Mira la que desapareció en mi calle, si le quieres ver el careto". El amigo le pregunta por ella y él insiste molesto: "Es vecina mía, cojones, ¿no la voy a conocer?". Entonces, el asesino confeso realiza comentarios vejatorios sobre Francisca, su familia y otras mujeres. Según los investigadores, "cosifica" a las mujeres". "Een tu país... allí con las moras no hay problema, se ponen una mijina tontas, le sacudes dos ostias", le llega a decir Julián.

El monólogo clave de Julián: "No la vais a encontrar, no la vais a encontrar"

Al día siguiente, el 5 de febrero de 2025, todavía con el cartel de Francisca en su coche, Julián habla solo dentro de su coche: "No vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, no la vais a encontrar. Que le den por culo" (sic).

En otro momento clave, a principios de mayo, el pueblo vive la colocación de una placa con el nombre 'Travesía Francisca Cadenas' en el callejón donde se la vio or última vez. Julián se lo comenta a su hermano. "Me suda las narices", le responde Manuel. Después, ya solo en su coche, Julián sigue rumiando y dice en alto: "Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh?".

Un goteo de audios que para la investigación de la UCO y el juez evidencian que Julián tenía una "obsesión" sexual con su vecina. Las grabaciones revelan que el hermano menor hablaba de "partes íntimas" de la víctima incluso después de desaparecida.

El otro acusado, Manuel 'Lolo' González, también fue grabado en su coche, desde julio de 2025. El hermano mayor ponía la parte de cabeza y calma sobre el menor. En un audio llega a reprocharle su fijación con la vecina. Y el 28 de octubre de 2025, después de hablar con Julián murmura en lo que creía la seguridad de su coche: "O la tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca".

Los investigadores señalan en en su auto que "Julián habría hecho partícipe con anterioridad a Manuel de su intención de mantener relaciones sexuales con Francisca" y que Manuel "podría estar haciendo referencia a una posible agresión física de Julián contra Francisca o bien a las presuntas relaciones sexuales no consentidas que su hermano hubiera podido mantener con la desaparecida esa noche".

Francisca fue asesinada a golpes y sepultada con las manos atadas y desnuda de cintura para abajo. Los restos fueron hallados la semana pasada en el patio de la casa de los acusados. Hasta ese momento de registro de la vivienda, los hermanos habían ido aumentando su ansiedad. Una presión de la que solo hablaban cuando se sentía a salvo. Creían, por ejemplo, que nadie les escuchaba en el coche. El 4 de marzo los investigadores registran otra conversación. El hermano mayor, 'Lolo', trata de calmar al pequeño. "Lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar", se escucha.

Mientras, en el pueblo aumentan los rumores sobre que los agentes están a punto de detener a los asesinos. En otra conversación en su coche con un amigo, solo tres días después, Manuel 'Lolo' critica el trabajo de la UCO: "están dando palitos de ciego, lo mismo que pollo sin cabeza". "Están más perdidos que el barco del arroz", añade en otro momento.

Los agentes siguen jugando sus cartas, dejándose ver, removiendo a los vecinos. El 7 de marzo hacen una reconstrucción de la desaparición de Francisca. Los hermanos hablan en su coche. "Van a por ti y ya está, van a por ti", le dice Julián a su hermano mayor. Manuel le corrige: "van a por los dos". "Juli, no te comas el coco. Están buscando pero no tienen pruebas ningunas ni ná y están intentando arrascar donde sea, buscar pruebas sin motivo, sin ná ni ná", añade Manuel.

El "rincón" y el momento que revela a los investigadores dónde está Francisca

En este punto, los investigadores cada vez tienen más claro que están ante los autores de la desaparición de Francisca Cadenas y de tristemente, su asesinato. Peor otra conversación grabada a los hermanos les hace darse cuenta de que el cadáver puede estar oculto en su casa. Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando", asegura Julián a su hermano. "Juli, no empieces a comerte el coco...", le corta Manuel.

"Una preocupación" de Julián que los investigadores señalan al juez como "muy relevante" ya que el investigado podría estar hablando "directamente del lugar donde pudieran tener oculto los restos de Francisca Cadenas".

Finalmente, el 11 de marzo la UCO entraba en la vivienda de los sospechos. Los restos de Francisca estaban enterrados bajo el suelo en una especie de hall que da acceso a la planta superior de la casa. Picaron, levantaron el suelo y allí estaban escondidos desde hace nueve años, a solo unos metros de los hijos y del marido de Francisca.

Los hermanos Julián y Manuel 'Lolo' González han pasado ya su segunda noche en prisión provisional y sin fianza a la espera de que se celebre el juicio. La autopsia preliminar revela que fue asesinada "con una particular violencia", causándole "múltiples lesiones perimortem (antes de la muerte), con "objetos todavía no identificados".

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