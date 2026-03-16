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Asesinato de Francisca Cadenas

Beatriz de Vicente: "Los detenidos se pueden enfrentar a una pena permanente revisable si se acredita que hubo agresión sexual"

Los hermanos Julián y 'Lolo' González han sido detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas. La autopsia preliminar señala que la vecina de Hornachos fue asesinada a golpes y descuartizada.

Los hermanos Julián y 'Lolo' González han sido detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas. La autopsia preliminar señala que la vecina de Hornachos fue asesinada a golpes y descuartizada.

Este lunes se ha tenido conocimiento de la autopsia preliminar de Francisca Cadenas, la mujer asesinada en Hornachos, Badajoz. La misma señala que fue asesinada a golpes y descuartizada. Los vecinos reaccionaban a esta información pintando la casa de los hermanos detenidos con palabras como "asesinos" o "ratas".

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil grabó numerosas conversaciones entre los hermanos. Además, pusieron micrófonos en su domicilio y en su vehículo. Estas conversaciones sirvieron para que la jueza permitiera acceder al domicilio para poder buscar los restos mortales de Francisca.

En estos audios queda patente que los hermanos verbalizan su obsesión con Francisca, incluso cuando están solos. La Guardia Civil además colocó varios señuelos como, por ejemplo, carteles por el pueblo, para que ellos hablaran.

Beatriz de Vicente señala que los hermanos Julián y 'Lolo' González, si se acredita que hubo agresión sexual, "podrían enfrentarse a una pena permanente revisable". "Parece que, en el cuerpo, de cintura para abajo, le faltaba la ropa", expone.

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