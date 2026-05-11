Una investigación judicial abierta y el dolor al recordar Barbate: novedades tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva al perseguir una narcolancha

Mientras tanto... Los otros dos guardias heridos, uno de gravedad y otro leve, siguen recuperándose en el hospital y continúan las críticas al Gobierno por no asistir al funeral de los otros dos compañeros fallecidos mientras perseguían una narcolancha.

Cerco al narco en la costa de Huelva, donde dos miembros de la Guardia Civil murieron el viernes en una persecución. Hace solo unas horas, han vuelto a enfrentarse a los narcotraficantes interceptando desde el helicóptero a dos narcolanchas, en la localidad de El Rompido. Sus ocupantes abandonaron las lanchas al verse sorprendidos.

Abiertas diligencias en dos juzgados por la muerte de los dos agentes, en el choque mortal de dos embarcaciones que perseguían a una narcolancha, frente a la costa de Huelva. Otros dos agentes de la Benemérita resultaron heridos y ahora evolucionan favorablemente mientras siguen ingresados en el hospital. Uno de ellos seguiría en estado grave, el otro, leve. De hecho, a uno ya le han trasladado a planta y se espera que su compañero siga el mismo destino en poco.

Eso sí, mientras los dos agentes heridos están en ese proceso de recuperación, siguen las voces críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no asistir al funeral de los dos guardias fallecidos mientras luchaban contra el narcotráfico. Y es que, no estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; tampoco ningún ministro. Tampoco Grande-Marlaska, el ministro del Interior, que delegaba la representación del Ejecutivo en Aina Calvo, la secretaria de Estado de Seguridad.

Ese mismo sábado, este fin de semana, Grande Marlaska comparecía en rueda de prensa para explicar el dispositivo de evacuación del crucero afectado por un brote de hantavirus. Allí, sí se refirió a los guardias civiles fallecidos en servicio. Lamentó el trágico accidente y recordó que, desde 2018, se han puesto "más medios de los que se han puesto nunca" para combatir el narcotráfico.

Es más, habló de "45.000 operaciones, más de 30.000 detenidos, un 20% más de efectivos, 20 embarcaciones más, mecanismos de seguimiento, de interceptación, de todo tipo, puestos a su disposición", dijo el ministro. Aseguró que hay "más medios y más vehículos para la lucha contra el narcotráfico" y quiso que "se sepa, que se seguirán incrementando en lo que sea exigible y necesario".

Último adiós a los agentes fallecidos en Huelva: "Vamos a ganar la lucha contra el narcotráfico"

Pero desde las diferentes asociaciones de la Guardia Civil siguen insistiendo en que la lucha contra el narcotráfico es absolutamente desigual y que este último accidente les da la razón. Aseguran que se sienten abandonados. "El tiempo nos ha dado lamentablemente la razón porque no se nos dota de las embarcaciones necesarias", critica Mila Cívico, secretaria de Comunicación de JUCIL. "Hablamos de bandas criminales que utilizan maniobras para que los guardias civiles tengan este tipo de accidentes", mantienen. Y hacen una lista de lo que necesitan: desde "garantías jurídicas" hasta "personal" y un "respaldo institucional", ha expresado el portavoz de JUCIL Agustín Domínguez.

Falta de material y abandono por parte de las instituciones es a lo que también apunta Alfonso, hermano de Jerónimo, el capitán fallecido en ese choque mortal el pasado viernes. Así se ha expresado este lunes: "Como no tienen mecanismos para evitar accidentes, están muy expuestos".

Una reivindicación y un dolor que pueden entender perfectamente las familias de los agentes del cuerpo que en el año 2024 fueron asesinados por una narcolancha en Barbate. No es la misma situación dicen, pero sí sienten que las muertes de sus seres queridos no sirvieron para nada.

"Por lo menos, que el asesinato de mi hijo sirva para que esto no vuelva a pasar, que pongan los medios necesarios y que una madre no vuelva a pasar por lo mismo, ni ninguna viuda más. Pero sigue pasando". Son palabras de Paqui Gómez, madre de uno de los agentes muertos en 2004.

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