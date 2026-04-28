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Narcolanchas contra Guardia Civil

Una "clara intención de acabar con sus vidas": la Fiscalía de Cádiz señala al piloto de la narcolancha que mató a dos guardias civiles en Barbate

Los datelles La Fiscalía ha pedido para este piloto de narcolanchas 42 años de prisión por dos asesinatos agravados por la "intencionalidad" en la maniobra de la lancha que acabó pasando por encima de la patrullera de la Guardia Civil.

Una "clara intención de acabar con sus vidas": la Fiscalía de Cádiz señala al piloto de la narcolancha que mató a dos guardias civiles en Barbate
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"Clara intención de acabar con sus vidas". Así de dura se ha mostrado la Fiscalía de Cádiz en su escrito contra Karim El Baqqali, el piloto de la narcolancha que embistió a una patrullera en Barbate y que causó la muerte de dos guardias civiles. Ahora, dice el ministerio fiscal que tenía una clara intención de acabar con sus vidas y añade que los guardias no pudieron reaccionar.

"Con una clara y determinada intención de acabar con la vida de los ocupantes de la zodiac", reza el escrito. "El ataque fue tan rápido e inesperado que los agentes de la Guardia Civil no tuvieron posibilidad alguna de defensa", añade.

Esta embestida ocurrió el 9 de febrero de 2024. Ante la alarma social que ver a seis narcolanchas que se resguardaban de un temporal en el puerto de Barbate, la patrullera de la Guardia Civil apareció para disuadirlas, sin hacer ninguna maniobra agresiva, tal y como ha explicado este martes la Fiscalía en sus conclusiones.

Una &quot;clara intención de acabar con sus vidas&quot;: la Fiscalía de Cádiz señala al piloto de la narcolancha que mató a dos guardias civiles en BarbateUna "clara intención de acabar con sus vidas": la Fiscalía de Cádiz señala al piloto de la narcolancha que mató a dos guardias civiles en BarbatelaSexta

"En ningún momento los agentes realizaron actos de persecución, ni siquiera acercamientos, sobre las seis narcolanchas presentes. La actuación de la Guardia Civil se limitó a una presencia disuasoria en la zona", se puede leer en el texto de la Fiscalía de Cádiz.

Una de las narcolanchas, recoge el mismo texto, comenzó a realizar maniobras agresivas, hasta en seis ocasiones, pasando muy cerca de la patrullera y navegando en círculos. Siguió así hasta que se alejó de la zodiac, de nuevo con una intención clara. "Como objetivo, tomar distancia suficiente para incrementar la velocidad y así poder ejecutar una maniobra más contundente".

Una maniobra en la que la narcolancha termina pasando por encima de la patrullera, lo que causó la muerte de dos agentes en el acto. Otros dos resultaron heridos, uno de gravedad y los otros dos agentes que ocupaban la patrullera, milagrosamente ilesos.

El momento en el que una narcolancha embiste brutalmente a una patrullera de la Guardia Civil en Barbate
El momento en el que una narcolancha embiste brutalmente a una patrullera de la Guardia Civil en Barbate

Primero se detuvo a seis tripulantes de otra narcolancha. No fue hasta siete meses después cuando se le detuvo a él: a Karim El Baqqali, el responsable como piloto de la narcolancha que embistió intencionadamente a la patrullera. Sobrino del líder de un clan dedicado a introducir hachís al Campo de Gibraltar desde Marruecos.

Este martes, la Fiscalía ha pedido para este piloto de narcolanchas 42 años de prisión por dos asesinatos agravados por la "intencionalidad" en la maniobra de la lancha que acabó pasando por encima de la patrullera de la Guardia Civil. Para el otro tripulante, la fiscalía pide dos años de cárcel por atentado agravado.

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