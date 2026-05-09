El PP acusa al Gobierno de "fallar" a los agentes fallecidos en Huelva y Marlaska ensalza el aumento de medios contra el narcotráfico

Los detalles Tanto Alberto Núñez Feijóo como Juanma Moreno exigen "más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley cada día". La portavoz Ester Muñoz culpa al Ejecutivo de condenar a la Guardia Civil a luchar "cuerpo a cuerpo" y "sin medios".

La trágica muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a una narcolancha ha impactado la campaña andaluza, llevando a todos los partidos a suspender sus actos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han pedido más recursos y apoyo para la Guardia Civil. Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó el aumento de medios desde 2018. Figuras del PP han criticado al Gobierno por la falta de recursos para las fuerzas del orden. Grande-Marlaska defendió los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

La muerte de los dos guardias civiles en Huelva al chocar dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de la costa, marca la campaña andaluza: todos los partidos han suspendido sus actos este sábado. Por su parte, el líder de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamaron este viernes "más medios, más respaldo y más autoridad" para la Guardia Civil tras conocer la tragedia. Mientras, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ensalzaba que el Gobierno ha aumentado medios en este tipo de operativos desde 2018.

En distintos mensajes en sus redes sociales, tanto Feijóo como Moreno expresaron sus condolencias a la familia y los compañeros de Jerónimo y Germán, y desearon una pronta recuperación a los dos compañeros que también resultaron heridos, según fuentes de la Benemérita.

"Nuestro compromiso: más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley cada día", escribió Feijóo, que ha calificado de "cruel e injusta" la muerte de los guardias. "Debe haber más medios para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico", publicó unos minutos más tarde Moreno.

De su lado, el líder 'popular' ha expuesto este sábado que "150.000 guardias y policías nacionales merecen respeto" y que "el crimen organizado ha evolucionado mucho más rápido que los recursos de las fuerzas de seguridad": "No podemos seguir de espaldas a esta realidad que ha ocurrido después de que el ministro del Interior estuviese presumiendo unas horas antes, de ahí que su incompetencia pide a gritos su retirada".

Una lucha "cuerpo a cuerpo"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también se pronunció a través de sus redes sociales y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de condenar a la Guardia Civil a luchar "cuerpo a cuerpo" y "sin medios" contra "una narcolancha con fusiles de asalto de los delincuentes".

Asimismo, la secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat, también acusó al Gobierno de "fallar" a los agentes y lamentó que "Huelva revive la tragedia de Barbate", donde fallecieron dos efectivos de la Guardia Civil tras ser embestidos por una narcolancha.

No obstante, Grande-Marlaska, en rueda de prensa, ha ratificado "la lucha del Gobierno contra el narcotráfico": "Seguimos aumentando medios como llevamos haciendo desde 2018. Seguiremos aumentando recursos, a diferencia de lo que pasaba con otros gobiernos". "Triste, pero es verdad, no todas las tragedias se pueden evitar. Esta tragedia nos toca mucho y quizá más a los que luchamos contra el narcotrafico", ha sentenciado.

"No me siento interesado por el PP. Hemos puesto mas medios que nunca. Hemos incrementado el 20% de efectivos. Mas de 20 embarcaciones nuevas, una de ellas la mas moderna para luchas contra las narcolanchas...", ha agregado.

De esta manera, ha criticado "el cinismo cuando no se hace nada": "Una de mis primeras actuaciones fue contra el narcotráfico".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.