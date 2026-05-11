Esta es la historia de Tamariz, un toro bravo que es uno más en la familia del torero José Ramón García 'Chechu'

El animal fue rechazado por su madre al nacer. Esto hizo que fuera criado a biberón por el diestro, lo que creo un fuerte vínculo entre ambos.

Más Vale Tarde comparte la curiosa historia de Tamariz, un toro bravo que comparte su vida, como uno más, con una familia de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Como se puede ver sobre estas líneas, el animal se pasea por el salón de la finca como Pedro por su casa.

Tamariz es la mascota del torero José Ramón García, 'Chechu'. Leo Álvarez cuenta que el animal, a pesar de su tamaño, juega con el perro de la familia o come paella con la familia. "Es un toro bravo, pero manso total", cuenta.

Álvarez, además, comparte la historia del animal. Tamariz fue rechazado por su madre y, por ese motivo, el torero decidió cuidarle. Chechu lo crio a biberón y, por ese motivo, han generado ese vínculo tan estrecho. "¡Ay qué cosa!", exclama Beatriz de Vicente, emocionada por la historia del toro.

Ese vínculo con García, además, es lo que ha salvado a Tamariz de morir en una plaza de toros. "Anda que no es listo el toro ni nada comiendo paella", comenta Cristina Pardo. "Lo que nos preguntamos Bea y yo es como alguien puede matar a un animal tan maravilloso y noble como es este", concluye Iñaki López.

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