Calendario laboral 2026 | ¿Dónde es festivo el 19 de marzo, día de San José, en España?

El 19 de marzo es, según el santoral católico, el día de San José, aunque en España lo conocemos más por ser el día del padre. Y algunos calendarios laborales lo incluyen como día festivo.

El santoral católico rige en nuestro calendario laboral. Las Navidades, la Semana Santa y la mayoría de los días festivos en España tienen un clarísimo carácter religioso, aunque los disfrutan todos los ciudadanos, también los que profesan religiones diferentes al cristianismo, mayoritaria en nuestro país, los agnósticos y los ateos. Uno de esos muchos días de fiesta es el día de San José, la jornada que el calendario religioso dedica al padre de Jesús de Nazaret y que cada año tiene lugar el mismo día del año: el 19 de marzo.

En esta jornada se honra a la figura paterna. Y aunque muchos países del mundo tienen su 'día del padre', no en todos coincide con esta fecha. Para entender el origen del 19 de marzo como día del Padre en España hay que remontarse a los años cuarenta, cuando la zamorana Manuela Vicente Ferrero, profesora, propuso a sus alumnas hablar con "más intensidad" del cariño y los sacrificios de sus padres. Durante varios años, en las páginas de 'El Magisterio Español', un histórico periódico dedicado a la Educación, difundió la que había sido una idea para dentro del aula con el fin de que se formalizara fuera de ellas.

El director de Galerías Preciados José Fernández Rodríguez aprovechó esta iniciativa para darle un tono más comercial, como ha ocurrido con muchos otros 'días de', como San Valentín o el día de la Madre, fomentando la compra de regalos para los padres. Más allá de su origen o su ahora carácter comercial, el 19 de marzo es uno de los días elegidos por muchos Gobiernos autonómicos y locales como jornada inhábil. No es un festivo nacional, pero tanto los Ayuntamientos como las Comunidades autónomas tienen potestad de elegir varios de sus días festivos, concretamente dos desde la institución local y cuatro, desde la autonómica.

En 2026, son 5 las comunidades que han optado por el 19 de marzo como día festivo: en Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Navarra y Euskadies día inhábil en todo el territorio. Sin embargo, muchos municipios lo añaden también a su calendario laboral como día de fiesta, concretamente este año lo han elegido unos 70 municipios de prácticamente todo el país.

En la tabla sobre estas líneas puedes localizar todos los municipios en los que el 19 de marzo es festivo en 2026, además de las cinco comunidades autónomas en las que es fiesta en toda la región. En la ciudad de Valencia, además de ser festivo autonómico, es una de las jornadas grandes: el 19 de marzo está enmarcado en la celebración de las míticas Fallas, no como un día más, sino como el gran cierre, con la Cremà, la quema de las fallas en la plaza del Ayuntamiento.

En Madrid, que el 19 de marzo a veces sí es día festivo a nivel autonómico, no está considerado día inhábil este año, aunque la localidad de Pinto sí lo tiene marcado como día de fiesta, siendo el único municipio madrileño que 'descansa' esta jornada.

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