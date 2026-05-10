Corell, experto en inmunología, sobre lo difícil que es el contagio de hantavirus: "Hay que tener un contacto muy próximo o de mucho tiempo"

El contextoAlfredo Corell, catedrático de inmunología en la Universidad de Sevilla, se siente orgulloso de que España sea capaz de organizar este dispositivo. "Se están haciendo muy bien las cosas", defiende, y destaca que hay que hablar de personas "aisladas", no "hospitalizadas".

El catedrático de inmunología Alfredo Corell expresó su orgullo por la gestión de España en el operativo de desembarco del MV Hondius en Granadilla, destacando la seguridad para la población canaria y la confianza de la OMS. Corell subraya la importancia de usar el término 'aisladas' en lugar de 'hospitalizadas' para evitar alarmas. Detalla que una mujer en Alicante, con síntomas catarrales, está aislada por precaución, mientras que otra en Cataluña no presenta síntomas. Además, una azafata en Países Bajos, que tuvo contacto directo con una pasajera enferma, dio negativo, indicando la baja probabilidad de contagio sin contacto prolongado o alta carga viral.

El catedrático de inmunología en la Universidad de Sevilla, Alfredo Corell, interviene en este informativo especial de laSexta para destacar, en primer lugar, su "orgullo" por lo "bien que se están haciendo las cosas" en este operativo con los pasajeros del MV Hondius en su desembarco en el puerto de Granadilla y posterior traslado.

"Orgullo de que España sea capaz de organizar este dispositivo con este nivel de seguridad para la población canaria y de que la Organización Mundial de la Salud haya considerado que esto se pueda hacer en España. Se está haciendo como una disección perfecta de bisturí para evitar cualquier tipo de contagio con ciudadanos de Tenerife", recalca.

Para el experto, el hecho de que una de las dos personas que, recordemos, está bajo vigilancia en nuestro país -una mujer en Barcelona y una mujer en Alicante por ser contactos de la mujer fallecida que viajaban con ella en un avión- ha dado negativo "refuerza lo que ya sabemos de este virus". De hecho, Corell pide que se use preferiblemente el término de 'aisladas' antes que el de 'hospitalizadas'. "Si usamos ingresadas la gente piensa que están enfermas", añade.

La mujer de Alicante, detalla, está con síntomas catarrales y fue aislada por ello. "Se le hará una segunda por seguridad por extremar las medidas de seguridad en este protocolo", subraya. "Y la que tenemos en Cataluña no tiene ningún síntoma", añade de la persona que fue aislada de manera preventinva.

"Esto se ha puesto en marcha porque estaban en un perímetro alrededor de la mujer que estuvo unos minutos en ese avión, porque finalmente no voló, porque el pasaje la vio tan, tan enferma, que finalmente la invitaron a bajar", informa.

Una azafata que atendió a la mujer, aislada en Países Bajos, también ha dado negativo. "Es decir, que ni siquiera la azafata que estuvo en contacto directo con con esta mujer se contagió. Por lo tanto, una persona como la que está en Alicante, que estaba dos asientos más atrás, es bastante improbable", tranquiliza.

"Para este virus hay que tener un contacto muy próximo o de mucho tiempo, o que la persona que contagia sea hipercontagiadora, con una carga viral tremenda", concluye.

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