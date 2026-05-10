Graziella Almendral tranquiliza sobre el hantavirus: "Hemos visto sus entrañas y sigue siendo el mismo, no ha evolucionado"

¿Por qué es importante?La periodista científica Graziella Almendral destaca que la información que va llegando sobre este virus "sigue reforzando el mensaje de riesgo bajo para la población".

"No es un virus con un potencial para empezar a contagiarse entre las personas"

En un informativo especial de laSexta Noticias, la periodista científica Graziella Almendral destaca que el hantavirus del MV Hondius presenta un riesgo bajo para la población. La experta descarta que el virus haya evolucionado o desarrollado características nuevas que permitan más fácilmente su transmisión entre personas, lo cual era una preocupación importante. Tras analizar genéticamente el virus, se ha confirmado que es idéntico al que se encuentra en los roedores, sin cambios ni evolución. La transmisión parece haberse dado en un grupo muy reducido de contactos estrechos de una persona infectada, pero el virus no tiene potencial para contagiarse entre humanos.

"Cada vez vamos teniendo más información sobre este virus que sigue reforzando el mensaje del riesgo bajo para la población", destaca la periodista científica Graziella Almendral en este informativo especial de laSexta Noticias dedicado a conocer la última virus del brote de hantavirus del MV Hondius.

La experta descarta que el virus haya evolucionado, como apuntaban algunas voces, y recalca que no hay ninguna "nueva característica que esté haciendo que se pueda transmitir entre personas" más fácilmente, a pesar de que ese era "el gran miedo". "Todo parecía apuntar a que no, y efectivamente ya tenemos información genética, ya hemos visto las entrañas del virus, que se ha podido hacer gracias a la recogida de muestras de una de las personas con síntomas y que está en Suiza", recalca.

Según indica, ya se ha analizado toda la secuenciación y se ha comprobado que es exactamente el mismo virus que está en los roedores. "No ha cambiado, no ha habido ninguna evolución", insiste. Lo que se ha demostrado, explica, es que ha habido una exposición a los roedores que "se ha transmitido, en principio, todo apunta, a un grupo muy pequeño de contactos estrechos de una persona infectada".

"Pero el virus sigue siendo el mismo, no ha evolucionado, no ha cambiado, no es un virus con un potencial para empezar a contagiarse entre las personas. Mantiene sus características genéticas. Es el que es", concluye.

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