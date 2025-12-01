Las trampas de Salomé Pradas en Salvados: mide sus palabras y culpa a otros de la gestión de la DANA para salvarse judicialmente

Entre líneas Pradas ha hablado por primera vez más de un año después de la tragedia de la DANA, pero ha aprovechado para insistir en algunas mentiras sobre lo que ocurrió aquel día.

Salomé Pradas fue dura con Carlos Mazón en su entrevista en exclusiva en Salvados este domingo. La exconsellera de Emergencias rompió su silencio por primera vez más de un año después de la tragedia, y aprovechó para echar balones fuera y culpar a otros de la gestión de la DANA el 29 de octubre de 2024 en la que murieron 229 personas.

Sin embargo, nada la puede librar de su responsabilidad, por muchas trampas que intente poner en su relato.Cada palabra que dijo estaba muy medida y tenía como objetivo salvarse judicialmente.

Cabe recordar que ella y Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, son los únicos investigados en la causa que instruye la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba.

Pradas comenzó quitándose responsabilidad recordando que solo "llevaba tres meses" como consellera. También trató de justificar la tardía alerta a la población. "Empieza un debate. El señor José Miguel Basset — que actuó como jefe operativo durante la gestión— dice en un momento que cree que es contraproducente", relató en su entrevista.

Argumentó que el debate fue lo que retrasó el envío y que el texto definitivo lo prepararon los técnicos. Sobre el ES-Alert, afirmó que hasta las 19:00 horas no se propuso enviar el mensaje, algo que es mentira, ya que hay vídeos que muestran a Jorge Suárez, técnico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, hablar de esa alternativa a las 17:20 horas.

"Podemos mandar un mensaje a la población de esa zona", decía en los vídeos grabados por el propio departamento de comunicación del Consell. En la misma entrevista le enseñaron ese vídeo, pero la exconsellera reaccionó señalando a otros.

"El señor Suárez será quien tendrá que explicar qué quería decir en ese momento, pero desde luego no se nos presentó como un ES-Alert", aseguró.

Señala a Bernabé

Durante la entrevista la constante fue intentar culpabilizar al resto de los presentes en la comisión del CECOPI. Incluso dijo que ella estaba en el rango de "codirectora institucional" porque también estaba la delegada del Gobierno. Se trata de otra mentira, que la propia Pilar Bernabé ha desmentido en redes.

Bernabé habla de "invento" cuando se saca a colación este argumento, y el Plan de Inundaciones la ratifica: "Corresponderá a la Generalitat Valenciana la dirección del presente Plan en las emergencias declaradas de situación 0, 1 y 2", reza el documento.

Durante la DANA no se llegó a decretar el nivel 3 (emergencia de interés nacional), que habría transferido el mando único al Gobierno central. Tampoco se declaró la "emergencia catastrófica" prevista en la ley autonómica de Protección Civil, permitiendo a la Generalitat retener la dirección operativa.

Las llamadas a Emergencias

Al ser preguntada por las miles de llamadas que recibió el 112 durante el día de lugares en los que afectaba el barranco del Poyo y que no llegaron al CECOPI, aseveró que "tendrá que ser el señor Suárez el que explique por qué no llegó esa información".

Se trata de otra forma de escurrir el bulto, ya que todos los organismos de Emergencias están integrados en el sistema que procesa la información del 112. Además, en el CECOPI hay pantallas donde se retransmiten en tiempo real los incidentes abiertos y antes de celebrarse la reunión, el 112 ya tenía 10.000 llamadas hechas de personas que pedían ayuda.

Finalmente, a la hora de explicar por qué los bomberos que vigilaban los barrancos fueron retirados, de nuevo, culpó a otros.

Defendió que "esa retirada la decidió el mando operativo del Consorcio de Bomberos" y que la vigilancia de esos barrancos solo pertenecía a la Confederación, otro dato que ha sido desmentido, ya que la responsabilidad en ese ámbito recae en la Generalitat, concretamente, en la Consellería de Justicia e Interior.

