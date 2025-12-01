El abogado de Ábalos se desmarca de "tirar de la manta" y defiende una estrategia estrictamente jurídica

Los detalles El abogado de José Luis Ábalos, Luis Chabaneix, se desmarca por completo de las entrevistas en las que el exministro y Koldo insinuaron revelaciones contra el Gobierno. Recalca que fue "una decisión exclusiva de ellos".

El abogado de José Luis Ábalos, Luis Chabaneix, ha declarado que su equipo no apoya las estrategias de "tirar de la manta" en medios, atribuyendo esa decisión exclusivamente a Ábalos y su exasesor Koldo García. Chabaneix ha confirmado que Ábalos y Koldo comparten celda y pronto recibirán visitas familiares. Mientras, las declaraciones de Koldo sobre Begoña Gómez y el rescate de Air Europa han generado controversia, con el PP considerando citar a Gómez y a Víctor Ábalos en el Senado. Víctor ha dado versiones contradictorias sobre quién provocó la salida de su padre del Gobierno, mencionando tanto a Begoña Gómez como a Margarita Robles.

Eso de tirar la piedra y esconder la mano delante de las cámaras no parece gustarle demasiado al abogado de José Luis Ábalos. Luis Chabaneix, defensor del exministro ingresado en Soto del Real, ha asegurado este lunes que su equipo no comparte ese tipo de actuaciones: "No creo en esas estrategias. Nos centramos en la batalla jurídica".

Chabaneix ha subrayado que conceder entrevistas para "tirar de la manta" contra el Gobierno fue decisión exclusiva de Ábalos y de su exasesor Koldo García. "Eso fue una decisión de ellos. Nosotros no tenemos nada que ver con esas entrevistas", afirmó.

El abogado también ha confirmado que Ábalos y Koldo están en la misma celda y que próximamente recibirá visitas de familiares.

Mientras tanto, continúan las repercusiones del relato de Koldo García, quien antes de entrar en prisión señala la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa: "Los Hidalgo comentaron, delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña". Según Koldo, las cantidades mencionadas podrían oscilar "de 100 o 200 mil euros hasta un millón".

Por eso, el PP ha avanzado que podría citar a Begoña Gómez para que dé explicaciones en el Senado. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha afirmado que "no se descarta" su comparecencia y ha confirmado que también llamarán a Víctor Ábalos, hijo del exministro, asegurando que ahora que su padre está en la cárcel le toca a él tirar de la manta.

Por otro lado, el hijo del exministro ha ofrecido versiones contradictorias sobre quién precipitó la salida de su padre del Gobierno. En una primera declaración, apuntó a Begoña Gómez como decisiva: "Echa a ese putero". En otra entrevista, cambió el relato y señaló a la ministra Margarita Robles: "El cese surge, además, cuando Margarita Robles se entera de que mi padre quiere ir a Defensa y que se le acaba el rollo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.