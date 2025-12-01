Ahora

caso koldo

El abogado de Ábalos se desmarca de "tirar de la manta" y defiende una estrategia estrictamente jurídica

Los detalles El abogado de José Luis Ábalos, Luis Chabaneix, se desmarca por completo de las entrevistas en las que el exministro y Koldo insinuaron revelaciones contra el Gobierno. Recalca que fue "una decisión exclusiva de ellos".

El abogado de José Luis Ábalos
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Eso de tirar la piedra y esconder la mano delante de las cámaras no parece gustarle demasiado al abogado de José Luis Ábalos. Luis Chabaneix, defensor del exministro ingresado en Soto del Real, ha asegurado este lunes que su equipo no comparte ese tipo de actuaciones: "No creo en esas estrategias. Nos centramos en la batalla jurídica".

Chabaneix ha subrayado que conceder entrevistas para "tirar de la manta" contra el Gobierno fue decisión exclusiva de Ábalos y de su exasesor Koldo García. "Eso fue una decisión de ellos. Nosotros no tenemos nada que ver con esas entrevistas", afirmó.

El abogado también ha confirmado que Ábalos y Koldo están en la misma celda y que próximamente recibirá visitas de familiares.

Mientras tanto, continúan las repercusiones del relato de Koldo García, quien antes de entrar en prisión señala la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa: "Los Hidalgo comentaron, delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña". Según Koldo, las cantidades mencionadas podrían oscilar "de 100 o 200 mil euros hasta un millón".

Por eso, el PP ha avanzado que podría citar a Begoña Gómez para que dé explicaciones en el Senado. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha afirmado que "no se descarta" su comparecencia y ha confirmado que también llamarán a Víctor Ábalos, hijo del exministro, asegurando que ahora que su padre está en la cárcel le toca a él tirar de la manta.

Por otro lado, el hijo del exministro ha ofrecido versiones contradictorias sobre quién precipitó la salida de su padre del Gobierno. En una primera declaración, apuntó a Begoña Gómez como decisiva: "Echa a ese putero". En otra entrevista, cambió el relato y señaló a la ministra Margarita Robles: "El cese surge, además, cuando Margarita Robles se entera de que mi padre quiere ir a Defensa y que se le acaba el rollo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las mentiras de Salomé Pradas en Salvados: del protocolo del ES-Alert a los avisos de la Confederación sobre el caudal del Poyo
  2. El PP cita a Cerdán, al hijo de Ábalos y a Antonio Hernando en la comisión del Senado sobre el caso Koldo
  3. El PP emprende una nueva ofensiva parlamentaria contra el Gobierno por el caso Koldo: llama a comparecer a Sánchez, Montero, Bolaños y Robles
  4. La UME se despliega en Cataluña contra la peste porcina, una crisis que puede costar 3.000 millones de euros en exportaciones
  5. La célula neonazi española de 'The Base' planeaba atentar de manera inminente emulando el ataque de Christchurch
  6. El padre de una de las menores halladas muertas en Jaén insiste en que se trata de un "homicidio disfrazado" y promete que "esto no va a quedar aquí"