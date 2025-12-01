La UME se despliega en Cataluña contra la peste porcina, una crisis que puede costar 3.000 millones de euros en exportaciones

Los detalles Por ahora, el virus no ha entrado en las granjas ni hay nuevos casos confirmados entre jabalíes. Así, solo hay dos casos confirmados el pasado viernes y ocho que son sospechosos.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 117 efectivos y 25 vehículos en Cataluña para controlar un brote de peste porcina africana, tras la solicitud de la Generalitat. La mayoría de los efectivos partieron de Torrejón de Ardoz, llegando a Barcelona al mediodía. El conseller Òscar Ordeig advirtió que la enfermedad podría afectar 3.000 millones de euros en exportaciones porcinas catalanas. Aunque no se han confirmado casos en granjas, dos jabalíes dieron positivo cerca de la Universidad Autónoma de Barcelona. ERC ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a regresar de México para gestionar la crisis.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha activado a 117 efectivos y 25 vehículos que se están integrando en el dispositivo para contener el brote de peste porcina africana en Cataluña, a raíz de la petición de la Generalitat.

La mayor parte de los efectivos han salido desde el cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz y han llegado a Barcelona hacia el mediodía. No obstante, las primeras unidades del GIETMA de la UME se desplazaron ayer a Barcelona, una vez se coordinaron con la Generalitat los apoyos a prestar.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha destacado que la peste porcina africana (PPA) puede suponer 3.000 millones de euros en exportaciones de porcino para Catalunya, de los cuales 1.000 millones corresponden a países de fuera de la Unión Europea (UE).

Lo ha dicho en una rueda de prensa para informar sobre las actuaciones del Govern para contener la enfermedad, coincidiendo con el despliegue de estos efectivos de la UME. "Tenemos que intentar hacer las cosas bien para que esta afectación dure el mínimo posible y podamos recuperar los mercados y los proveedores, los clientes de estos más de 100 países", ha subrayado Ordeig, en alusión a los socios comerciales de Catalunya en el ámbito de la exportación de carne porcina.

Ordeig ha explicado además que es posible que la peste porcina africana llegara a España a través de carretera por un embutido contaminado que podrían haber injerido jabalíes, si bien no está confirmado. Por ahora, el virus no ha entrado en las granjas ni hay nuevos casos confirmados entre jabalíes. Así, solo hay dos casos confirmados el pasado viernes y ocho que son sospechosos pero que el laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura no ha ratificado aún, todo ello sobre 40 animales analizados.

Sobre el origen del foco de peste porcina, que no aparecía en España desde 1994, Ordeig ha dicho que hay "indicios de que podría ser un embutido en mal estado", posiblemente dentro de algún bocadillo que alguien podría haber lanzado al suelo en una zona donde pasan muchos camiones y hay áreas de servicio. "Pero no está confirmado", ha subrayado.

Los dos positivos se detectaron en jabalíes que estaban en zonas boscosas en inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en la zona de Bellaterra (término municipal de Cerdanyola del Vallès), un área por la que cruzan diversas carreteras, entre ellas las autopistas C-58 y la AP-7.

ERC pide a Illa que vuelva antes de México: "Ha llegado antes la UME"

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha pedido que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, vuelva antes de su viaje oficial a México para atender presencialmente a las reuniones para gestionar la crisis de la peste porcina africana: "Ha llegado antes la UME que el Govern y eso no puede ser", ha reprochado.

Albert ha expresado el apoyo de ERC para "escuchar y ayudar" al sector y al Govern en esta emergencia, y ha añadido que no es momento de criticar y se ha mostrado partidario de que Illa dé explicaciones en sede parlamentaria.

"Lo que pedimos es que el Govern haga el trabajo, nosotros ayudaremos; que haga las preguntas y busque las respuestas correctas, nosotros también ayudaremos; que haga las propuestas necesarias para solucionarlo, nosotros también ayudaremos; que no dimita y que no externalice sus responsabilidades", ha subrayado.

Ha avisado de que la peste porcina africana supondrá una crisis económica para el sector primario catalán, que ha señalado que está tensionado y que necesitará apoyo: "Tenemos las gallinas confinadas, tenemos las vacas vacunadas, tenemos los cerdos perimetrados, la situación es complicada", ha alertado.

