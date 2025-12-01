El frío marca los primeros días en prisión de Ábalos: una habitación con escarcha, una novia que le lleva abrigo y un abogado que ve "fuerte" a su cliente

Los detalles Recién instalado en el módulo 13 de Soto del Real, el exministro de Transportes ha compartido sus primeras sensaciones desde prisión. Según su abogado, se siente arropado por otros internos: "Está viendo que hay gente con mucha humanidad en el interior".

José Luis Ábalos ha expresado su descontento por las bajas temperaturas en su celda del módulo 13, donde permanece junto a Koldo García desde el 27 de noviembre. Su ingreso en prisión fue ordenado por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, debido al riesgo de fuga en la investigación de una presunta trama corrupta relacionada con la compra de mascarillas. Andrea, su expareja, intentó llevarle ropa de abrigo, pero no pudo entregarla. Ábalos ha recibido la visita de su abogado, quien afirma que está "fuerte" y "tranquilo". En sus redes sociales, Ábalos defiende su inocencia y agradece el trato recibido en prisión.

Pasar los días en prisión nunca es fácil. Hacerlo con frío lo complica aún más. Así lo ha expresado José Luis Ábalos, que según fuentes de laSexta se ha quejado en varias ocasiones de las bajas temperaturas en su celda del módulo 13, donde permanece junto a Koldo García desde el pasado jueves 27 de noviembre, hace ya 75 horas.

Su ingreso se produjo después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretara prisión provisional, comunicada y sin fianza para ambos por riesgo de fuga en la investigación de la presunta trama corrupta vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia.

Este lunes se ha visto a Andrea, la expareja —y, según algunas fuentes, de nuevo pareja— del exministro, acudir al centro penitenciario cargada con una bolsa de ropa de abrigo después de alertar de que "tienen escarcha en la habitación". No obstante, no pudo entregarla."Me he confundido con la hora, ya está", explicó brevemente a los medios.

Ábalos también ha recibido la visita de su abogado, Luis Chabaneix, quien asegura que su cliente se encuentra "fuerte" y "tranquilo", e incluso arropado por otros internos: "Está viendo que hay gente con mucha humanidad en el interior", ha afirmado.

Según el letrado, el exministro ha pasado su primer fin de semana en la cárcel realizando diversas actividades: juegos de mesa, paseos, lectura y otras rutinas que están ayudando a su adaptación.

Mientras tanto, Ábalos continúa defendiendo su inocencia. En sus redes sociales —gestionadas por una persona no identificada— ha modificado su nombre de perfil, que ahora aparece como "En nombre de Ábalos". Desde allí ha agradecido el trato recibido en prisión y asegura que su ingreso está siendo "menos traumático de lo que esperaba".

El último mensaje publicado concluye con un tono firme y, para algunos, con una advertencia velada: "No me van a doblegar ni a callar".

