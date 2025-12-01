Ahora

caso koldo

El frío marca los primeros días en prisión de Ábalos: una habitación con escarcha, una novia que le lleva abrigo y un abogado que ve "fuerte" a su cliente

Los detalles Recién instalado en el módulo 13 de Soto del Real, el exministro de Transportes ha compartido sus primeras sensaciones desde prisión. Según su abogado, se siente arropado por otros internos: "Está viendo que hay gente con mucha humanidad en el interior".

José Luis Ábalos, durante un pleno en la Cámara Baja, a 11 de febrero de 2025
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Pasar los días en prisión nunca es fácil. Hacerlo con frío lo complica aún más. Así lo ha expresado José Luis Ábalos, que según fuentes de laSexta se ha quejado en varias ocasiones de las bajas temperaturas en su celda del módulo 13, donde permanece junto a Koldo García desde el pasado jueves 27 de noviembre, hace ya 75 horas.

Su ingreso se produjo después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretara prisión provisional, comunicada y sin fianza para ambos por riesgo de fuga en la investigación de la presunta trama corrupta vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia.

Este lunes se ha visto a Andrea, la expareja —y, según algunas fuentes, de nuevo pareja— del exministro, acudir al centro penitenciario cargada con una bolsa de ropa de abrigo después de alertar de que "tienen escarcha en la habitación". No obstante, no pudo entregarla."Me he confundido con la hora, ya está", explicó brevemente a los medios.

Ábalos también ha recibido la visita de su abogado, Luis Chabaneix, quien asegura que su cliente se encuentra "fuerte" y "tranquilo", e incluso arropado por otros internos: "Está viendo que hay gente con mucha humanidad en el interior", ha afirmado.

Según el letrado, el exministro ha pasado su primer fin de semana en la cárcel realizando diversas actividades: juegos de mesa, paseos, lectura y otras rutinas que están ayudando a su adaptación.

Mientras tanto, Ábalos continúa defendiendo su inocencia. En sus redes sociales —gestionadas por una persona no identificada— ha modificado su nombre de perfil, que ahora aparece como "En nombre de Ábalos". Desde allí ha agradecido el trato recibido en prisión y asegura que su ingreso está siendo "menos traumático de lo que esperaba".

El último mensaje publicado concluye con un tono firme y, para algunos, con una advertencia velada: "No me van a doblegar ni a callar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las mentiras de Salomé Pradas en Salvados: del protocolo del ES-Alert a los avisos de la Confederación sobre el caudal del Poyo
  2. El PP cita a Cerdán, al hijo de Ábalos y a Antonio Hernando en la comisión del Senado sobre el caso Koldo
  3. El PP emprende una nueva ofensiva parlamentaria contra el Gobierno por el caso Koldo: llama a comparecer a Sánchez, Montero, Bolaños y Robles
  4. La UME se despliega en Cataluña contra la peste porcina, una crisis que puede costar 3.000 millones de euros en exportaciones
  5. La célula neonazi española de 'The Base' planeaba atentar de manera inminente emulando el ataque de Christchurch
  6. El padre de una de las menores halladas muertas en Jaén insiste en que se trata de un "homicidio disfrazado" y promete que "esto no va a quedar aquí"