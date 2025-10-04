El revelador vídeo del CECOPI pone en entredicho a la Generalitat: el Gobierno de Mazón negó que existiera

El contexto En un primer momento, la Generalitat aseguró que no existían imágenes de la reunión del CECOPI en el día de la DANA, una versión desmentida con la publicación de imágenes de esos momentos y que ayudan a esclarecer algunas dudas sobre la actuación del Govern.

Las imágenes de la reunión del CECOPI conocidas este viernes demuestran que la primera versión de la Generalitat se ajusta poco a la realidad. De hecho, su simple existencia ya desmiente la primera versión del Gobierno de Carlos Mazón: que dichas imágenes del 29 de octubre no existían.

Sin embargo, al analizarlas, también se puede comprobar cómo y cuándo se tomaron algunas de las decisiones, empezando por mensaje de alerta que tanto tardó llegar. Son planos recurso y no conversaciones completas, pero de ahí se han podido conocer las palabras del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez en la reunión.

"De acuerdo con lo que decidamos, podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona", aseguraba Suárez apenas pasadas las 17:15 de la tarde, tal y como se puede comprobar en las pantallas de los ordenadores.

Una afirmación en pleno encuentro que demuestra que la exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, sí conocía la existencia de un servicio de alertas. Algo que negó en su primera justificación: "A las ocho de la tarde un técnico nos informa que existe un mecanismo Es-Alert".

Pasadas dos horas, a las 19:30, se seguía hablando de un hipotético mensaje a los ciudadanos y, por lo que vemos en las imágenes, Pradas interviene poco en esas conversaciones. Eso sí, hasta el momento en el que confiesa que no quiere hablar con el responsable Confederación Hidrográfica: "A mí no me apetece".

Y, por si fuera poco, también se aprecia cómo Carlos Mazón llegó a las 20:28 al CECOPI. Dos minutos después, se le ve con rostro descolocado escuchando en silencio y parece poco consciente de lo que estaba pasando. Ahora bien, sí se le escucha en un fragmento mostrar su preocupación por no tener cobertura.

Unas imágenes que han irritado a la oposición, como ha comentado Joan Baldoví, líder de Compromís: "Comprobamos a un Mazón descolocado y noqueado. Y una consellera incompetente

