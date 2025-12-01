El padre de una de las menores halladas muertas en Jaén insiste en que se trata de un "homicidio disfrazado" y promete que "esto no va a quedar aquí"

¿Por qué es importante? Las autoridades barajan como hipótesis principal el suicidio de las adolescentes, de 15 y 16 años. Álex, el padre de una de ellas, considera sin embargo que "hay algo más detrás" y ha aludido a "terceras manos".

El padre de una de las menores halladas muertas en Jaén asegura que "hay algo más detrás" y sugiere la intervención de "terceras manos", considerando el caso un "homicidio disfrazado". Las autoridades manejan el suicidio como principal hipótesis, mientras que amigos indican que las adolescentes, de 15 y 16 años, habrían sufrido acoso escolar. Álex, padre de una de las menores, confía en la justicia, pero descarta que su hija, descrita como feliz, tomara esa decisión. Critica la falta de iluminación en el parque y sospecha que su hija pudo haber sido sedada. La madre también duda del suicidio y espera resultados forenses.

El padre de una de las menores encontradas muertas en un parque en pleno centro de Jaén la madrugada del sábado ha asegurado a laSexta que considera que "hay algo más detrás" y ha aludido a "terceras manos" mientras ha insistido en que se trata de un "homicidio disfrazado". Las autoridades barajan como la hipótesis principal el suicidio de las adolescentes, de 15 y 16 años. Amigos y compañeros aseguraron, además, que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según testimonios recogidos por EFE.

"No hay palabras que puedan describir lo que uno siente, simplemente duele. También tenemos la tranquilidad de que creemos en la Justicia, en la investigación y en que se va a llegar a la verdad", ha dicho Álex, padre de una de las menores. "Lo que más deseamos es que no quede aquí. Estamos convencidos de que lo que hizo (su hija) va a trascender y va a ayudar a muchas personas porque esto ha tocado mucho los corazones de las personas y agradecemos mucho todo lo que están haciendo los medios, las autoridades, la comunidad de Jaén, el Ayuntamiento, con el minuto de silencio", ha agregado, aunque a continuación ha agregado que todo eso "definitivamente no cambia lo que se siente".

A continuación, ha señalado que llevan tres acompañándola, acompañados a su vez por sus allegado, "pero al llegar a casa es donde realmente empieza el duelo".

Sobre la principal hipótesis, que baraja que ambas se hayan suicidado y que sufrieran acoso escolar, Álex, que ha hablado sobre su hija, ha insistido en que están "totalmente convencidos de que jamás tomaría esa decisión porque era una niña feliz, era una niña a la que jamás le faltó nada, ni amor ni cosas". "Nunca manifestó, nunca tuvimos una alerta, estábamos muy presentes 24/7, siempre anduvo con nosotros, nunca la dejamos en ninguna parte. Por tanto sabemos que nunca tomaría esa decisión".

Sobre qué pudo ocurrir, ha apuntado que, "lógicamente, lo desconocemos". "Pero sí podemos sentir que hay terceras manos", ha asegurado. "Ahora, más allá del sentimiento, hay que empezar a analizar las incoherencias que hay en los mensajes que cruzaron, las incoherencias que hay en la soga, porque yo la bajé de la soga donde estaba amarrada. Las incoherencias que hay en muchos de estos aspectos, como el tema de la luz en el parque, que la policía ya había pasado varias veces por esa zona y no vio nada, precisamente por la oscuridad en el parque y .finalmente, cuando empezamos la búsqueda, por qué eso estaba apagado", ha planteado.

"Eso es algo que a mí me preocupa mucho y es el mensaje que siempre voy a enviar: por qué esta situación. Y digo por qué porque todos los ciudadanos estamos poniendo del bolsillo para que esté iluminado", ha apuntado. "Por todas esas razones", ha insistido, "creemos que aquí hay algo más detrás y que hay terceras manos".

"Considero que nuestra niña, cuando la colgaron de esa cuerda realmente estaba sedada bajo algún medicamento o alguna cosa alucinógena, porque conscientemente no lo hubiera hecho. Y también porque al ver la rama de la que estaba colgada era una rama que normalmente alcanzaba con la mano. Yo siento que a ella la colgaron allí, ya inconsciente, y simplemente acabaron de hacer su trabajo. Creo sinceramente que esto no es un suicidio sino un homicidio disfrazado", ha asegurado.

"Yo quiero decirle a todas las personas que están detrás de esto que no se va a quedar así. Es verdad que no somo ni poderosos ni tenemos dinero, pero también es verdad que no tenemos miedo. Y no les tengo miedo", ha concluido, ante de agregar que "se metieron con la persona equivocada" y que "esto no va a quedar aquí".

Mientras, la madre de la misma menor ha señalado que tampoco piensa que "haya sido un suicidio", aunque ha agregado que van "a espera todos los resultados forenses". "A las 18:00 me dice: 'Mamá, ¿me dejas salir a dar una vuelta con mi amiga?'. A las 21:00 fue la última vez que hablé con ella y me dice: 'Hasta qué hora me dejas, mamá'. Y yo le dije a las 22:00. A las 22:10 veo que no llega y empecé a llamar como loca por todos lados", ha apuntado.

"La encontró mi esposo y la encontró el papá de la otra niña", ha señalado. Sobre su hija, ha expresado a continuación que "era como una luz sonriente todo el tiempo".

