Salomé Pradas echa balones fuera y habla del estado en el que se encontró el departamento de emergencias cuando llegó a consellera: "No me dio tiempo de actualizar los protocolos"

La exconsejera criticó que "no exista un protocolo en materia de protección civil de Es-Alert que te diga cuando hay alerta naranja, hay que enviar una alerta, y cuando haya roja, hay que enviar otra, pero eso no existía, y un año después sigue sin existir".

Salomé Pradas contó en Salvados cómo se encontró el departamento de emergencias cuando entró en esa Consejería. "Yo soy muy exigente y, con el tiempo, sinceramente me hubiera gustado encontrar una Consejería con los servicios de los bomberos forestales más organizados. También me hubiera gustado que un sistema que se denomina Argos, que es para predicción de eventos climatológico que puede ayudar en la prevención de DANAS o incluso de incendios, hubiera estado desarrollada", señaló la exconsejera.

Sin embargo, Pradas expresó que echó en falta "otras muchas cosas" que manifestó en una comparecencia antes de la DANA. "Una de las cosas que dije es que nos íbamos a poner a trabajar en actualizar estos planes, pero no me dio tiempo", aseguró la política.

"¿Exageró la Universidad de Valencia o exageraron los ayuntamientos que con esa alerta amarilla decidieron suspender clases?", le preguntó entonces Gonzo, a lo que la exconsejera de la Generalitat respondió que "no", y que ella cree que "ellos decidieron en base" a sus avisos "lo que consideraron en ese momento más oportuno".

"Además, la Universidad de Valencia, si no me equivoco, tiene incluso un protocolo interno, igual que lo tienen sus ayuntamientos. Ojalá hubiéramos tenido otros planes más concretos, más revisados, poniendo claramente que cuando hay una alerta amarilla hay que avisar de esto en concreto, pero es que eso no existe, igual que no existe un protocolo en materia de protección civil de Es-Alert que te diga cuando hay alerta naranja, hay que enviar esto y que cuando hay alerta roja hay que enviar esta otra alerta, pero eso no existe, y un año después sigue sin existir", lamentó.

