Pradas afea a Sánchez que no cogiera un avión de La India el día después de la DANA: "¿Cómo es posible que llegue al Centro de Emergencia y ni nos pregunte?"

La exconsejera de Emergencias se muestra muy crítica con el presidente del Gobierno y su frase de "si necesitan ayuda, que la pidan", y con que Sánchez "no cogiera un avión directamente" a Valencia cuando estaba sucediendo la tragedia.

La exconsejera de Emergencias del Gobierno valenciano Salomé Pradas aseguró en Salvados que pidieron ayuda al Gobierno "la noche" de la tragedia de la DANA "y los días posteriores. "Allí necesitábamos todos los medios. Yo creo recordar que el señor Sánchez dijo una frase que es difícil que los valencianos olvidemos jamás. Yo, desde luego, como directora institucional y como consellera de Emergencias y de Interior, como valenciana y como española, no daba crédito escuchar al presidente del gobierno decir que si necesitábamos más recursos que los pidiéramos", criticó.

Para la política, esa fue "una manifestación por parte del presidente del Gobierno totalmente inhumana y e indigna". "¿Cómo es esto de que si necesitan más recursos que los pidan? Si sabía perfectamente que los necesitábamos todos y nos los dio a cuentagotas", denunció Pradas.

A la pregunta de a si considera que debería haberse decretado el estado de alarma, la exconsejera de Emergencias respondió: "Viendo el desastre, el desastre humano, social, material, esos coches amontonados unos encima de otros, esa gente intentando entrar a sus bajos, a sus casas y que no podía; si eso no es una emergencia nacional, yo ya no sé en este país lo que tiene que ser".

"El Gobierno tenía muchísimos medios"

En este sentido, Salomé Pradas subrayó que "el Gobierno de España tiene muchísimos más medios que una comunidad autónoma para desplegar ante una emergencia" como la que se vivió. "El Gobierno tenía el Ejército, tenía la UME, tenía helicópteros de todo tipo, tenía ingenieros y yo le digo que en el CECOPI se les pedía la máxima ayuda", aseguró.

"¿Cómo es posible que el propio presidente estuviera en La India y no cogiera un avión directamente a Valencia para estar con nosotros el 30 por la mañana?", se preguntó, a lo que añadió: "¿Cómo es posible que el señor presidente del Gobierno llegue al Centro de Emergencias y ni nos pregunte? A mí no se me dirigió en ningún momento, pero no lo digo por mí, sino por quienes estaban detrás de mí impulsando la emergencia, que eran los técnicos", concluyó.

