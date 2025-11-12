Las angustiosas llamadas a la teleasistencia el día de la DANA: "Está el agua hasta arriba, me temo lo peor"

Imagen de archivo. Aspecto de la carretera que une Valencia y Torrent a su paso por Picanya treinta días después de la DANA.

Los detalles La jueza de la DANA ya cuenta con las transcripciones de los audios de las llamadas a la teleasistencia por parte de varios usuarios, en los que queda reflejado los duros momentos que vivieron.

La jueza que investiga la gestión de la DANA ha añadido al sumario las conversaciones entre las víctimas mortales y los servicios de teleasistencia de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia. Estas transcripciones revelan que las víctimas solicitaron ayuda y que se realizaron gestiones para su rescate, aunque sin éxito. Entre las llamadas, destaca la de una mujer en Picanya que pidió socorro al ver cómo el agua inundaba su casa. A pesar de los intentos de contactar con el 112, no se logró el rescate. En otro caso, una hija alertó sobre su madre atrapada en Utiel, pero la falta de electricidad y la saturación de emergencias complicaron la situación. La incertidumbre aumentó cuando no pudieron localizar a la madre, una persona mayor con movilidad reducida.

De esta forma, se ha notificado a las partes personadas en la causa la transcripción de las conversaciones (sin indicación sobre la hora a la que se produjeron) de varias de estas víctimas mortales.

Entre las llamadas, se encuentra la de una mujer residente en Picanya. "Estoy muy asustada, me está entrando agua en casa por todas partes", se le escucha decir, a lo que le responden diciéndole que se suba a una mesa.

Más tarde, vuelven a contactar con ella señalando que está todo "saturado". "Estoy subida en el sofá, pero está entrando", responde ella, a lo que le indican que intente ponerse encima de una mesa mientras le señalan que seguirán pidiendo ayuda. "Vale, por favor, rápido", insiste.

Tras esta última llamada, constan una decena de intentos de contactar con el 112 desde el servicio provincial de teleasistencia, algo que no fue posible.

En otra de las comunicaciones, una mujer llama al servicio de teleasistencia de la Generalitat para advertir sobre su madre -usuaria del servicio-, dado que la zona se encontraba inundada.

"Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba. Entonces miren a ver si me lo pueden solucionar por favor", reclama la hija.

"A ver. Yo intentaré comunicar con el domicilio. No tiene luz tampoco, no podemos contactar", responde el interlocutor del servicio de teleasistencia, que se compromete a "averiguar algo".

Tras al menos seis intentos de contactar con el 112, el técnico de teleasistencia finalmente lo logra: "Tenemos una usuaria en Utiel que se le ha inundado la casa, tiene 90 años, y no pueden… no les dejan acceder a los hijos ni pueden contactar con ella. Necesitamos saber si la Policía o los Bomberos la han sacado del domicilio".

Tras dar indicaciones sobre el domicilio de la víctima, el técnico explica al personal del 112 que el servicio de teleasistencia no funciona porque no hay electricidad y que le resulta imposible hablar con la víctima.

Posteriormente, devuelve la llamada a la hija para informarle de que han avisado al personal de emergencias y llama a la Policía Local de Utiel, desde donde se le pide que "vaya al grano porque hay muchas llamadas", se le indica "no estamos haciendo rescates" y que se están derivando las llamadas "al punto de coordinación".

En posteriores llamadas, la hija de la víctima empieza a admitir que "se teme lo peor" y confiesa que existe una gran incertidumbre porque le dicen que no encuentran a su madre. "Está el agua hasta arriba. Me han dicho algunas vecinas que han ido pero no la encuentran. Yo me temo lo peor", lamenta, destacando que se trata de una persona mayor que "no puede moverse".

El personal de teleasistencia llamó a la hija hasta en cinco ocasiones más para saber si tenía noticias de su madre.

