Pradas insiste en que las llamadas del 112 "no llegaron al Cecopi": "AEMET y Confederación no nos trasladaron la información"

Salomé Pradas, exconsellera responsable de emergencias durante la DANA de Valencia, insiste en esta entrevista de Salvados que en el Cecopi no disponían de la información que sí tenían otros organismos, como el dato de las miles de llamadas que hicieron los valencianos al 112 en las zonas afectadas por el barranco del Poyo.

Salomé Pradas y Gonzo retoman la entrevista que durante unos minutos se han visto obligados a pausar. La exconsellera tuvo que tomarse un respiro tras la angustia que le había producido recordar que Mazón no atendió a sus llamadas en los momentos más difíciles del 29 de octubre de 2024, la tarde de la DANA que acabó con la vida de 229 personas en la Comunidad Valenciana. Su gran pesar, lo que "nunca" va a poder "superar", es que hubo "gente a la que no tuvo la oportunidad de ayudar", desvelaba hace unos instantes en Salvados.

Ahora, con más sosiego, analiza lo que ocurrió en aquellas horas cruciales en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), sumido pasadas las 19 h de la tarde en un debate sobre si era idóneo o no lanzar a la población un ES-Alert -el sistema de alerta de emergencia en España que envía mensajes de aviso masivos y en tiempo real a los teléfonos móviles en una zona afectada por un desastre grave- y cuál debía ser el contenido del mismo. Una hora y media les llevó mandar por fin estas alertas a la ciudadanía valenciana. Mientras tanto, le recuerda Gonzo, "Paiporta y el resto de pueblos de la Horta Sud ya se estaban inundando".

Salomé Pradas vuelve a señalar a la AEMET y a la CHDJ

Sin embargo, Pradas afirma y recalca que ellos no tenían esa información. "Ese fue el mayor fallo de todo el día, que AEMET y Confederación (Hidrográfica del Júcar), teniendo en tiempo real esa información, no la traslada", dice la exconsellera, insistiendo en uno de los mantras que ha repetido durante estos 13 meses.

"Lo dice la Guardia Civil en su informe", el que presentó ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, señala Pradas.

Los bomberos sabían que el barranco del Poyo iba al límite... y el Cecopi, no

Gonzo rebate su respuesta con la información que proporcionó el Oficial Jefe de Guardia de los Bomberos: "Dijo que a las 17:30 h desde el Centro de Coordinación de Emergencias llegó un mensaje a los bomberos en los que se decía: 'El barranco del Poyo va al límite de agua'", informa. El periodista hace la pregunta clave: "Si a las 17:30 h había bomberos que sabían que el barranco del Poyo estaba al límite de agua, ¿cómo puede ser que en el Cecopi no lo supieran y no sea cuestión de AEMET y de Confederación?".

"Ahí estaba su jefe superior y no trasladó nada del barranco del Poyo en toda la tarde. Yo solo le puedo decir del barranco del Poyo que yo entré en el Cecopi con la información de que estaba casi seco y durante toda la tarde no se habló del barranco del Poyo", defiende la entrevistada.

Tanto ella como el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, están imputados por el homicidio imprudente de 229 personas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.