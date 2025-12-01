La célula neonazi española de 'The Base' planeaba atentar de manera inminente emulando el ataque de Christchurch

¿Por qué es importante? En Europa la organización está ganando presencia. El hecho más destacado fue el asesinato de Ivan Voronych, coronel del Servicio de Seguridad ucraniano (SBU).

La Policía Nacional y Europol desarticularon una célula terrorista del grupo neonazi 'The Base' en Castellón, tras descubrir que planeaban un atentado inminente siguiendo el modus operandi del supremacista Brendon Tarrant en 2019. La intervención se aceleró tras una comunicación encriptada con Rinaldo Nazzaro, líder internacional del grupo. Durante la redada, se incautaron armas y material nazi. 'The Base', declarado grupo terrorista en 2018, busca crear caos para eliminar a colectivos como musulmanes y judíos. En Europa, el grupo ha ganado presencia, con detenciones recientes en Países Bajos e Italia, y acciones violentas en Ucrania.

La actuación conjunta de la Policía Nacional y Europol contra la célula terrorista del grupo neonazi 'The Base' en Castellón se tuvo que precipitar porque los tres miembros detenidos planeaban atentar de manera inminente contra alguno de los grupos que tenían identificados como sujetos de su odio.

La policía tuvo que actuar porque tenían constancia de que tenían pensado imitar el modus operandi de Brendon Tarrant en Christchurch (Nueva Zelanda) en el año 2019 donde el supremacista asesinó a 51 personas dejando heridas a otras 40 en un ataque contra la mezquita de Al Noor y el centro islámico de Linwood en la localidad de Riccarton.

Fuentes de la investigación aseguran que una comunicación de uno de los miembros más jóvenes a través de redes encriptadas con Rinaldo Nazzaro, líder de 'The Base' a nivel Internacional y afincado en San Petersburgo, aceleró las detenciones ante la certeza de que el grupo actuaría de manera inminente. La monitorización constante del grupo por parte de la Policía Nacional había identificado que ya tenían base logística y armamento operativo para realizar un atentado de grandes dimensiones con muchos daños civiles.

La detención de los tres miembros vino acompañado de una redada donde se incautó numerosa parafernalia nazi y nueve armas, dos de ellas de fuego, munición, multitud de armas blancas, equipamiento táctico y documentación operativa y de ideología supremacista.

La célula terrorista estaba jerarquizada de manera en la que uno de los miembros de mayor edad, se dedicaba a la captación de nuevos miembros, con un sistema muy exigente para evitar infiltraciones, y los dos miembros de menor edad, con un gran manejo de las redes sociales y sistemas de encriptado se dedicaban a la conexión segura con los miembros de 'The Base' en Rusia y en el resto de países europeos.

¿Qué es 'The Base'?

'The Base' es un grupo supremacista y aceleracionista de extrema derecha que fue declarado organización terrorista en el año 2018 después de una acción contundente del FBI por todo el país que acabó con varias detenciones de miembros prominentes.

La ideología de la organización está basada en la creencia de que existe un plan para disolver la raza blanca similar a la expresada en los Diarios de Turner de David Lane y buscan generar el caos mediante el uso de la violencia para crear un conflicto civil que posibilite la eliminación de todos los colectivos que consideran enemigos como los musulmanes, judíos, y miembros de otras razas. El grupo usa como símbolo una runa eif blanca sobre fondo negro que los nazis usaron durante el holocausto.

Rinaldo Nazzaro, su líder internacional

El líder internacional de la organización es Rinaldo Nazzaro, un licenciado en Filosofía norteamericano que fue contratista del Pentágono y exmiembro del departamento de seguridad nacional que se mudó a San Petersburgo en el año 2017 donde se casó con una mujer de nacionalidad rusa.

El supremacista creó el grupo 'The Base' después de frustrarse la reunión con el histórico neonazi norteamericano Harold Covington por su muerte. Rinaldo Nazzaro compró varios terrenos en Washington bajo el nombre de 'The Base LTD' que tenían como objetivo crear un 'etnoestado' blanco y que sirvieron como campos de entrenamiento para miembros de la organización neonazi.

'The Base' en Europa

En Europa la organización está ganando presencia. El hecho más destacado fue el asesinato de Ivan Voronych, coronel del Servicio de Seguridad ucraniano (SBU), que fue reivindicado por una célula ucraniana de 'The Base'. Es en Ucrania donde han actuado con más fortaleza aprovechando el conflicto en el país habiendo realizado varios ataques incendiarios contra infraestructuras críticas ucranianas.

La detención en España de su primera célula en nuestro país se une a la detención en septiembre de 2024 de tres miembros en Países Bajos de 16, 19 y 24 años y otro en Italia, un rumano de 20 años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.