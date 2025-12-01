Pradas entiende "el malestar de las víctimas" con Mazón y con ella pero cuestiona "los insultos" durante el funeral de Estado: "La exaltación no conduce a nada"

La exconsejera de Emergencias cuenta a Gonzo que se ha puesto en contacto con algunas víctimas de la DANA a través de redes sociales porque consideraba que lo que decían sobre ella "no se ajustaba" a lo que ella vivió el día de la tragedia.

Salomé Pradas aseguró durante su entrevista en Salvados que se ha "puesto en contacto directo con algunas víctimas de la DANA a través de redes sociales". "Normalmente ha sido porque, en primer término, hablaban de la Generalitat o hablaban de mí directamente de una forma que yo consideraba que no era lo que se ajustaba a lo que yo había vivido, y yo quería explicarles no solo por intentar hacerles creer nada, sino porque creo que necesitan saber la verdad y necesitan conocer todos los detalles", defendió la exconsejera de Emergencias del Gobierno valenciano.

Así, la política expresó que espera que el programa con Gonzo pueda "ayudarles a poner un poco más de luz sobre lo que pasó ese día", tras lo que quiso lanzarles un mensaje: "Yo le digo que lo que jamás voy a poder superar es no haber podido tener la información del Poyo para actuar, o mi número dos, que era el que debía actuar en preemergencia o en emergencia 1, que es donde estábamos hasta las 19:00. Eso no lo voy a poder superar nunca, porque son muchas víctimas, muchas familias destrozadas y una comarca absolutamente arrasada", lamentó Salomé Pradas.

Según la exconsejera valenciana, "para alguien que llegó a la política solo para ayudar y poner lo mejor de sí", que es lo que, aseguró, intentó "durante ese día", no puede más que "decir lo siento a las víctimas, a sus familiares, por no haber podido hacer más".

"Los insultos no conducen a nada"

En lo referente a si entendió la actitud de las víctimas y de los familiares con Mazón el día del funeral de Estado y todo lo que se escuchó aquella tarde, Pradas afirmó que entiende su "malestar absolutamente", pero expresó que a ella los insultos no le gustan y cree que "no conducen a nada".

"Entiendo el malestar, incluso cuando lo expresaron hacia mí el día que fui a declarar. Creo que fue la misma señora que le profirió unos gritos al presidente la que me los profirió a mí entrando en la Ciudad de la Justicia. ¿Y cómo no vas a entenderlo? Pero también tengo que decir que creo que la exaltación y los insultos no conducen a nada, y espero que ahora que se va a abrir una nueva época con un nuevo president, haya un acercamiento institucional desde la Generalitat Valenciana hacia las víctimas", subrayó.

