La bronca política se cuela en la tragedia de Los Gallardos mientras sigue la "absoluta coordinación" entre Moncloa y la Junta de Andalucía

Los detalles Mientras que al máximo nivel de administraciones la tregua se mantiene, es un escalafón más bajo donde estallan los reproches protagonizados por Miguel Tellado y Óscar Puente

El incendio en Los Gallardos, Almería, ha desatado tensiones políticas, aunque la cooperación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, liderados por Pedro Sánchez y Juanma Moreno, sigue en pie. A nivel político, Miguel Tellado del PP criticó al Gobierno por su gestión, mientras que el ministro Óscar Puente respondió con dureza, acusando al PP de recortar efectivos antiincendios. La falta de un mensaje de alerta ES-Alert se ha convertido en un punto de disputa, con el PSOE cuestionando su ausencia y la Junta alegando limitaciones del sistema. A pesar de las críticas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó la coordinación entre administraciones.

Al máximo nivel y de momento, se mantiene la cooperación ante el incendio de Los Gallardos (Almería) entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, es decir, entre Pedro Sánchez y Juanma Moreno. Las hostilidades políticas, no obstante, ya han comenzado a un escalón más abajo.

Desde el Partido Popular (PP), Miguel Tellado ha acusado a la Moncloa de no estar centrado en gestionar; frente al ministro de Transportes, Óscar Puente, que no ha dudado en llamarle sinvergüenza. El PSOE, además, cuestiona por qué no se mandó ningún mensaje de alerta ES-Alert.

En definitiva, mientras el incendio sigue poniendo a prueba el operativo, la coordinación entre administraciones se mantiene al menos sobre el terreno. Prueba de ello, las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien desde el Puesto de Mando Avazado ha subrayado la "absoluta coordinación": "Estamos trabajando todas las administraciones juntas", ha destacado.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó la máxima unidad ante la tragedia nada más conocerse este jueves. Sin embargo, ni 24 horas le han faltado a los 'populares' para responsabilizar al Gobierno de la catástrofe: "España necesita un Gobierno central centrado en la gestión porque hoy lamentablemente no lo tenemos", ha criticado durante la mañana de este viernes Tellado.

Óscar Puente le ha respondido con virulencia a través de una publicación en X, en la que ha escrito: "¿Pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias? ¡Cuando recortan los efectivos antiincendios, que son de su competencia, y no son capaces una vez más de mandar el mensaje de ES-Alert!".

Precisamente, ese aviso no enviado ha servido de munición a los socialistas, como es el caso de su portavoz Montse Mínguez. Ahora bien, desde la Junta de Andalucía insisten en que el problema no estuvo en la decisión de activar la alerta, sino en las limitaciones del propio sistema. "El ES-Alert no es exacto, la huella del ES-Alert no llega a todos los rincones y zonas aquí que no tienen cobertura", explicaba el presidente Juanma Moreno.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido