Antonio Sanz, sobre el origen del incendio "en cuneta": "No era forestal cuando se inicia, sino urbano; nos trasladan que tuvo relación con un cableado"

¿Qué ha dicho? El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía ha destacado "la velocidad" de expansión del fuego. "Ha sido algo exclusivo y terrible", ha expresado.

Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, ha explicado en Más Vale Tarde que el incendio de Los Gallardos, Almería, comenzó como un incendio urbano relacionado con un cableado, según informaciones de la Guardia Civil y Bomberos. Sin embargo, Sanz no tiene acceso a todos los detalles de la investigación, que corresponde a la Guardia Civil. El incendio se complicó y se convirtió en forestal, expandiéndose rápidamente debido al viento y la humedad, afectando a zonas residenciales. Cerca de 1.200 personas han sido evacuadas. No hay personas desaparecidas, sino "no localizadas", con tres denuncias registradas.

Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, ha hablado en Más Vale Tarde sobre el posible origen del incendio de Los Gallardos, Almería, señalando que, en su origen, "no era un incendio forestal". "Cuando se inicia, era un incendio urbano y lo que nos trasladan tanto los equipos de la Guardia Civil como los de Bomberos que llegaron inicialmente al incendio es que tuvo relación con un cableado", ha indicado.

Sin embargo, el consejero ha subrayado que él no conoce la investigación "a todos los niveles". "Es lo que nos ha trasladado, pero este fue un incendio en cuneta que termina complicándose y se convierte posteriormente en un incendio forestal", ha explicado, al tiempo que ha insistido en que no tiene "evidentemente los resultados de la investigación, porque es algo que le corresponde a la Guardia Civil".

En lo referente al incendio, Sanz ha destacado la "velocidad de expansión" que ha tenido, que ha sido, ha expresado, "algo exclusivo y terrible", a lo que ha añadido que, además, se ha producido "en una zona con viviendas metidas por todos los sitios en masa forestal, lo que ha complicado muchísimo las actuaciones".

"Tenemos a cerca de 1.200 personas evacuadas y todavía tenemos situaciones en las cuales preventivamente se está evacuando a personas, pero trabajamos para que lógicamente ya no sean situaciones que afecten a casas, como este jueves", ha declarado el consejero andaluz, quien ha señalado que "la velocidad del viento, unida a circunstancias de la humedad, provocó unas velocidades que realmente eran imprevisibles y no habituales".

Además, Antonio Sanz ha aclarado que no se habla en el incendio de personas desaparecidas, sino de personas "no localizadas". "Solo existen tres denuncias a la Guardia Civil de personas desaparecidas y pueden coincidir con personas que están fallecidas, porque todavía no han sido identificadas, o con personas que están en hospitales o albergues", ha aclarado.

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