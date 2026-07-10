Conceden la orden de alejamiento a una mujer de Zaragoza que llevaba 10 años en el sistema VioGén y recibía amenazas de muerte

Los detalles Un juez le denegó la protección a pesar de que su exmarido la amenazaba públicamente. Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial sí se la ha concedido. Es un caso que denunciamos en laSexta.

La Audiencia Provincial ha otorgado una orden de alejamiento a una mujer en el sistema VioGén, quien, a pesar de recibir amenazas de muerte de su exmarido, no contaba con protección. Inicialmente, un juez de Zaragoza había denegado la protección alegando que la mujer no corría peligro. Sin embargo, la Audiencia determinó que existía un riesgo para ella y sus hijos, concediéndole finalmente la orden. La historia fue destacada por laSexta en mayo, cuando la mujer expresó su temor por su vida. El abogado de la víctima enfatizó la gravedad del caso, destacando antecedentes de violencia del exmarido.

La Audiencia Provincial ha concedido la orden de alejamiento a una mujer que llevaba una década en el sistema VioGén y estaba sin protección pese a recibir amenazas de muerte de su exmarido públicamente.

Pese a esas amenazas, un juez de Zaragoza le denegó esa orden de protección porque consideraba que la víctima de violencia machista no corría ningún peligro. Sin embargo, los jueces de la Audiencia entienden que sí hay riesgo para su vida y la de sus hijos, por lo que finalmente le han concedido esa orden de alejamiento.

Se trata de un caso que denunciamos en laSexta el pasado mes de mayo, cuando conocimos la estremecedora historia de la mujer de Zaragoza, quien denunciaba que temía por su vida y por la de sus hijos, porque su exmarido quería matarla. A pesar de que la Policía consideraba que su caso era de riesgo extremo, el magistrado le denegó la orden de protección de su expareja, quien había estado en prisión, condenado por violencia machista.

"Vivo con miedo a que aparezca por cualquier lado"

"Esto es un sinvivir; vivo con miedo a que aparezca por cualquier lado, como ha hecho otras veces", contó la mujer a laSexta, a lo que añadió, antes de romper en un llanto desconsolado: "Yo no puedo seguir así, temo por mis hijos y por mi familia". Así, la víctima de violencia machista, quien temía por su vida, pidió ayuda y que los jueces hicieran "algo", como imponer una orden de alejamiento a su exmarido o una pulsera de control telemático.

Y es que las casas de ambos están solo a un kilómetro y medio de distancia. Ezequiel Alcalde, el abogado de la víctima, subrayó que se trataba de un "asunto muy grave sobre el que se debían tomar medidas de protección", ya que el hombre "tiene antecedentes de violencia respecto de su mujer" y ha dicho "expresamente: 'Yo tengo que acabar matando a la madre de mis hijos". Finalmente, la Audiencia Provincial ha dado la razón al abogado y a la mujer, concediéndole la orden de alejamiento.

Su exmarido quiere matarla: la denuncia de una mujer sin protección a pesar de llevar diez años en el sistema Viogén

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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