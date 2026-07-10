Ramoncín, sobre la vuelta de Fernando Paz: "Verás como se entere Netanyahu de que Abascal tiene un amigo que dice que a ellos les pasó nada"

El candidato por Albacete de Vox niega el holocasto y, además, simpatiza con el franquismo y defiende las terapias de conversión.

Vox ha recuperado como cabeza de lista por Albacete a Fernando Paz, a quién apartaron cuando se supo que era negacionista del holocausto. También es franquista y defensor de las terapias de conversión.

"Se han lucido", expone Juanma Romero. El periodista de 'El Independiente', recuerda que cuando el Partido Popular pacta con Vox, "también pacta con sujetos como este". "Lo que ha hecho Vox ha sido rehabilitarlo, es decir, está rehabilitando discursos como el de Fernando Paz".

María Claver replica que, si cuando se pactó con Otegui, "que ha estado pistola en mano y ha sido un secuestrador, ¿estás rehabilitando y blanqueando ETA?". "Cuando se da un argumento así ya se ha roto la baraja", añade, "estamos otra vez en el 'y tú más'".

"El problema es lo que dices en el tiempo y lo sostienes", afirma Ramón Márquez, 'Ramoncín', "uno puede cambiar en todos los sentidos". "Pero, desde luego", concluye, "verás como se entere Bibi Netanyahu de que su amigo tiene un amigo que dice que a ellos les pasó nada...".

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