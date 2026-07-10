Trump retoma conversaciones con Irán pero no cesa en sus amenazas: los ataques seguirán y ordena un bombardeo "nunca antes visto" si es asesinado

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha asegurado ser consciente de que lleva "mucho tiempo en su lista", haciendo referencia al deseo de Teherán de acabar con su vida: "Si pasa algo, que los bombardeen".

Estados Unidos e Irán han retomado las negociaciones, según anunció el presidente Donald Trump, aunque advirtió que esto no detendrá los ataques, ya que el alto el fuego se rompió recientemente. Trump confirmó en Truth Social que las conversaciones se reanudaron a petición de Irán, pero subrayó que el alto el fuego ha concluido. Este anuncio sigue a las declaraciones de Trump sobre acercamientos del régimen iraní para alcanzar un acuerdo. Además, Trump ha ordenado al Pentágono preparar bombardeos a gran escala si es asesinado por Irán, tras advertencias de un complot. A pesar de esto, Trump afirmó que Israel no ha proporcionado tal información.

Estados Unidos e Irán retoman las conversaciones. Lo ha anunciado oficialmente este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque ha avisado a la República Islámica de que esta reapertura de las conversaciones no implicará el cese de los ataques, puesto que el alto el fuego se ha roto esta semana con los bombardeos cruzados entre ambos países.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, Trump ha confirmado que estas nuevas negociaciones se han retomado a petición de Teherán: "La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado".

Este anuncio llega 24 horas después de que el líder republicano asegurase que había habido acercamientos por parte del régimen de los ayatolás para "llegar a un acuerdo" que pusiera fin a las hostilidades tras la ruptura del alto el fuego.

Además, ha advertido a Teherán de que EEUU tendría capacidad de "ganar muy rápidamente" con una ofensiva militar a gran escala, aunque ha insistido en su teoría de que el Ejército estadounidense "ya ha ganado militarmente". "Les queda muy poco", ha avisado en relación a la supervivencia del régimen islámico.

Trump ordena bombardear a Irán a "niveles nunca vistos" si es asesinado

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado también este viernes que ya ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica. "Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos", ha asevera Trump en una entrevista en 'The New York Post'. "He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto", ha añadido.

Trump ha respondido así tras conocerse a través de los medios de comunicación que Israel habría advertido a la inteligencia estadounidense de que Irán estaría trabajando en un plan para acabar con su vida. Sin embargo, en esa misma entrevista, el presidente ha asegurado también que "Israel no ha dicho nada".

"He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida, ¿sabes?". "Espero que me echen de menos", ha añadido al ser preguntado sobre un hipotético asesinato.

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