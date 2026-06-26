Un viaje a México, contactos y servicios sexuales: así desplegó Aldama las 'plumas del pavo real' para ganarse la confianza de Ábalos y Koldo

¿Por qué es importante? laSexta Columna va hasta el origen de la relación entre José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, que se remonta a un viaje a México del que surge la primera foto de los tres juntos.

La historia del caso mascarillas arranca cuando Koldo García encuentra el 'trabajo de su vida' como chofer de José Luis Ábalos. De este modo, Koldo, un hombre de gran carácter y envergadura, se convierte en el chico para todo del ministro.

"Koldo era el machaca de José Luis Ábalos, la persona que hacía todo aquello que no quería hacer el ministro, que se ocupaba de sus tareas en el ministerio, tareas profesionales, pero también de las tareas personales", explica Alfonso Pérez Medina en el vídeo sobre estas líneas.

Un año después de que Koldo y Ábalos se conviertan en ese dueto inseparable hasta en el banquillo, aparece Víctor de Aldama. La periodista Beatriz Parera apunta que el comisionista "entra a partir de 2018, cuando Koldo hace amistad con él". De hecho, Koldo ha llegado a asegurar que hablaba con Aldama "absolutamente de todo, o de casi todo".

Aldama despliega sus 'plumas de pavo real'

El responsable de Tribunales de laSexta señala que la confianza con José Luis Ábalos empieza a forjarse durante un viaje a México, al estado de Oaxaca.

Isabel Vega. La periodista de Tribunales de la 'Cadena SER' explica cómo cuenta Aldama que Koldo le dijo que "para que el ministro se relajase necesitaba gestionarle unas señoritas". Según Aldama, esa fue la primera y única vez que gestionó la obtención de servicios sexuales para el entonces ministro.

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