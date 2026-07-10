El incendio de los La Gallardos (Almería) ya es el más mortífero del siglo XXI en España: hay al menos 12 muertos con la preocupación aún en el viento

Los detalles Hay siete denuncias por desaparecidos, aunque hasta 23 personas continúan sin ser localizadas tras el fuego que ha arrasado 4.000 hectáreas. La mayoría de los fallecidos podrían ser británicos y belgas, y se teme que entre ellos pueda haber niños.

Los vecinos de Los Gallardos, en Almería, han vivido momentos de angustia debido a un incendio que ha cobrado al menos 12 vidas, convirtiéndose en el más mortífero de España en el siglo XXI. Las víctimas, en su mayoría británicos y belgas, fallecieron intentando escapar de las llamas de manera equivocada, ignorando las recomendaciones de las autoridades. La Guardia Civil busca a 23 personas desaparecidas, mientras que 1.405 han sido desalojadas. El fuego ha arrasado 4.000 hectáreas y sigue sin control, con el viento jugando un papel crucial en su propagación. El Gobierno andaluz ha decretado tres días de luto oficial.

Los vecinos de Los Gallardos, en Almería, han vivido minutos de angustia y pánico al intentar escapar del incendio que asola aún sin control la zona. Los bomberos forestales luchan contra las llamas sobre el terreno conscientes del peligro mientras es ya el incendio más mortífero de España del siglo XXI. La cifra oficial es de al menos 12 muertos, todos por huir de las llamas por el camino equivocado —o en coche o campo a través— mientras el fuego ha arrasado ya 4.000 hectáreas

La Guardia Civil busca a otras 23 personas de las que no se sabe nada, aunque el Centro Integrado de Datos ha confirmado siete denuncias de desaparecidos. Además, hay 1.405 personas desalojadas.

Los fallecidos aún están sin identificar, pero se cree que la mayoría son británicos y belgas, y se teme que entre ellos pueda haber niños. El Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido ya los cuerpos de las 12 personas fallecidas y ha completado este viernes las autopsias de todas ellas. Las muestras biológicas recogidas fueron trasladadas a Madrid en un helicóptero.

Llevados por el pánico, las víctimas desoyeron las recomendaciones de las autoridades locales y eso les llevó, directamente, a callejones sin salida cercados por el fuego. "Hubo una serie de vecinos como ya ha explicado el alcalde que lamentablemente no hicieron caso a las peticiones", ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones probablemente ha causado el triste suceso de tener ese número de fallecidos en alguno de estos casos", ha agregado este viernes Moreno. De las 12 víctimas confirmadas, cuatro fallecieron a dos kilómetros del centro de Bédar tras quedar atrapado su coche al intentar huir.

El alcalde de Bédar, Ángel Collado, ha apuntado sobre esos primeros cuatro fallecidos de los que se tuvo noticia, que se encontraban "en una vía de servicio que se incorporaba a la carretera provincial" y ha agregado: "Me imagino que no les dio tiempo". Ninguno de los ocupantes de ese vehículo ha sobrevivido. "Parece que los cuatro son de nacionalidad británica porque, con el coche en el volante al otro lado, parece que pudieran ser británicos", ha apuntado por su parte el consejero de Sanidad y Emergencias andaluz, Antonio Sanz.

Una trampa envuelta en llamas

El otro punto trágico es la zona conocida como Paraje del Curato, a cuatro kilómetros de Bédar. Allí nueve personas intentaron escapar campo a través mientras unos vecinos les advertían de que era muy peligroso y les ofrecieron resguardarse en su casa. De esas nueve personas, siete acabaron perdiendo la vida.

"Se metieron por una vía que no tenía salida. Es un camino que un apicultor tiene para poner sus colmenas y terminaba en la explanada de las colmenas. Ellos, cuando llegaron ahí y vieron que no podían continuar, fue cuando abandonaron los coches y se fueron campo a través, con tan mala suerte que el fuego los alcanzó", ha explicado Collado.

Sanz ha apuntado que de las nueves personas, siete fallecieron y dos lograron salvarse. Además, "de ellos parece que uno de nacionalidad española". Su error, según los expertos, habría sido tratar de buscar una salida, lo que les llevó, dicen, a una trampa envuelta en llamas.

Tras confirmarse esos 11 fallecidos, Moreno ha elevado la cifra hasta los 12 actuales: "Se ha encontrado tristemente debajo de uno de los cadáveres otro cuerpo. Por tanto, eleva oficialmente la cifra de fallecidos a 12 personas". Según ha sabido laSexta, una de las fallecidas es una ciudadana francesa que intentó escapar de su casa junto a su marido. El hombre intentó en un primer momento coger la moto, logró escapar, pera ella quedó rezagada en el coche. La han encontrado en el interior junto a sus dos perros.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha resaltado "la necesidad de que en todas estas ocasiones y emergencias, hay que seguir las instrucciones que se dan". "No son recomendaciones, son obligaciones que ayudan a salvar vidas", ha remarcado. La Junta de Andalucía trabaja con la posibilidad de que gran parte de las víctimas sean de nacionalidad británica o belga. Este viernes numerosas televisiones internacionales han narrado esta noticia. El Gobierno andaluz ha decretado tres días de luto oficial por este incendio de Los Gallardos.

Mientras, la Guardia Civil busca víctimas y personas sin localizar en las zonas donde ya se ha conseguido extinguir el fuego. Buscan entre las viviendas y los terrenos calcinados de Los Gallardos y Bédar. Por ahora, no han localizado más víctimas. "Nosotros ya hemos hecho diferentes batidas por aquellas viviendas donde se ha desalojado, algunas de ellas están calcinadas, y no hemos encontrado más cadáveres", ha informado Luis Ortega, general jefe de la Guardia Civil de Andalucía.

La clave está en el viento

El incendio forestal no está controlado a esta hora y, al menos por uno de sus frentes, sigue extendiéndose. Ya ha arrasado 4.000 hectáreas y hay más de 500 efectivos trabajando sobre el terreno. La clave, para saber si va a mejorar o va a empeorar, está en el viento, en si amaina o se acelera, además de si en cambia, o no, de dirección.

La tarde de este viernes las rachas han superado los 30 km/h en la zona, ha soplado de suroeste, esto es un problema porque es un viento que se recalienta al pasar por las montañas, lo que se conoce como efecto Foenh: el viento una vez las ha sobrepasado baja mucho más caliente y muy seco. Y es que la humedad esta tarde bajaba del 10%.

La buena noticia dentro de la tragedia es que a partir de esta noche el viento cambia de dirección. Va a ser de este, mucho más cargado de humedad, esta noche será flojo y mañana las temperaturas no serán tan altas como las de este viernes, pasarán de los 40 grados a 32.

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