Iñaki López, a Tellado y Puente: "Con el incendio más mortífero del siglo XXI no entiendo que haya tiempo a broncas tan mezquinas"

Iñaki López reflexiona tras el cruce de declaraciones entre Tellado y Puente a propósito del incendio de Los Gallardos y expresa su enfado por "esa curiosa costumbre de politizarlo todo, incluso las tragedias".

Mientras en el incendio en Los Gallardos, Almería, la coordinación entre Gobierno y Junta de Andalucía está funcionando a la perfección, desde Madrid Miguel Tellado no ha tardado en atacar al Ejecutivo y politizar la catástrofe.

Óscar Puente recogía el trapo en sus redes sociales, donde elevaba un poco más el tono de la bronca tildando a Tellado de "pedazo de sinvergüenza" y recordando los recortes en efectivos antiincendios y que no se mandara un ES-Alert.

Iñaki López estalla en Más Vale Tarde por este cruce de declaraciones y afirma: "No entiendo que en plena emergencia de estas características, con el incendio más mortífero que tenemos en España en lo que llevamos de siglo XXI haya tiempo todavía para estas broncas políticas tan pequeñas y mezquinas".

"Las dos administraciones involucradas sobre el terreno están trabajando de la mano, que es lo que tienen que hacer, y mientras, a 400 kilómetros de distancia, hay una bronca que no aporta absolutamente nada", sentencia el presentador, para el que esto forma parte de "esa curiosa costumbre que tenemos de politizarlo todo, incluso las tragedias, sin ni siquiera esperar a ver qué pasa".

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